Польша приостановит грузовое железнодорожное сообщение с Беларусью

Власти Польши уведомили своих белорусских коллег о решении приостановить грузовое сообщение с Беларусью в железнодорожном пункте "Кузница" с 21 ноября. Об этом сообщили в белорусском Государственном пограничном комитете.

"Госпогранкомитетом Республики Беларусь получено официальное письмо от польской стороны относительно ее намерения приостановить с 21 ноября грузовое сообщение в железнодорожном пункте пропуска "Кузница", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в Telegram.

В начале ноября польским властям пришлось закрыть пограничный переход в Кузнице в связи из-за обострения ситуации с нелегальными мигрантами.