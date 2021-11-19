Посольство Словении сообщило о возобновлении выдачи виз россиянам

Посольство Словении в России сообщило о том, что с 19 ноября возобновляется выдача виз россиянам. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте дипмиссии.

"С 19 ноября посольство Республики Словении в Москве возобновляет выдачу всех типов виз гражданам Российской Федерации", - говорится в заявлении.

Отмечается, что визу можно будет получить только в визовом центре VFS Global.

Граждане, которые хотят посетить Словению, должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, или сертификат о вакцинации, или справку о перенесенном заболевании. В противном случае путешественникам необходимо будет находиться на изоляции 10 дней. Власти Словении признают российскую вакцину "Спутник V".