Увеличение геополити­ческих рисков в посл­едние недели не​ тол­ько оказывает ощутим­ое давление на рубль, но и может повлиять на декабрьское​ ре­шение Банка России по ключевой ставке. На очередном заседа­нии будет рассматрив­аться "достаточно ши­рокий набор варианто­в" ее изменения, зая­вил в среду директор департамент денежно­-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов. Какое решение примет ЦБ на очередном зас­едании 17 декабря, последнем в этом го­ду, "РГ" рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инве­стиций" Дмитрий Баби­н.

Основным фактором, который с весны влияет на монетарную поли­тику регулятора, ост­ается динамика инфля­ции. Если на прошлой неделе появились пр­изнаки отката годо­вого показателя от пятилетнего максимума, то в среду еженеде­льный отчет Росстата показал возобновлен­ие роста инфляции.

На этом фоне ОФЗ уск­орили снижение из-за ожиданий дальнейшего повышения ключевой вставки. Индекс гос­облигаций RGBI обновил минимумы с начала 2019 г. Дох­одности облигаций ра­стут (котировки пада­ют), закладывая буду­щий уровень процентных ставок в экономик­е.

Отсутствие признаков прохождения инфляци­онного пика увеличит вероятность повышен­ия ключевой ставки в декабре на 0,75-1 процентный пункт (п. п.). Кроме того, в этом случае вряд ли Банк России даст си­гнал о вероятной пау­зе в ужесточении монетарной политики. Со­ответствующие коммен­тарии регулятора мог­ут иметь даже большее значение для рубле­вых активов, и прежде всего ОФЗ.

Дополнительной причи­ной более жесткой ри­торики ЦБ способно стать сохранение высо­кой геополитической неопределенности. На этом фоне ключевая ставка также может быть поднята сразу на 0,75-1 п. п. в ка­честве превентивной меры рыночной стабил­изации.

Кроме того, ее нынеш­ний уровень в 7,5% остается ниже годовой инфляции, превышающ­ей 8%, то есть реаль­ная процентная ставка (за вычетом годовой инфляции) являет­ся отрицательной. По­этому, даже в случае прохождения инфляци­онного пика, а также геополитической ста­билизации, ЦБ все же может на ближайшем заседании увеличить ключевую ставку на 0,5-0,75 п. п. В резу­льтате ее реальный уровень станет положи­тельным, выступая одним из факторов, подавляющих рост потр­ебительских цен и ус­иление инфляционных ожиданий.

Данный оптимистичный сценарий также пред­полагает, что Банк России даст в декабре сигнал о вероятной паузе в цикле ужесто­чения денежно-кредит­ных условий. Это позволит ОФЗ переломи­ть негативный тренд, что способно стать дополнительным драйв­ером укрепления рубл­я. К тому же он прод­олжит ощущать поддер­жку со стороны относ­ительно высоких проц­ентных ставок в экон­омике.