Основным фактором, который с весны влияет на монетарную политику регулятора, остается динамика инфляции. Если на прошлой неделе появились признаки отката годового показателя от пятилетнего максимума, то в среду еженедельный отчет Росстата показал возобновление роста инфляции.
На этом фоне ОФЗ ускорили снижение из-за ожиданий дальнейшего повышения ключевой вставки. Индекс гособлигаций RGBI обновил минимумы с начала 2019 г. Доходности облигаций растут (котировки падают), закладывая будущий уровень процентных ставок в экономике.
Отсутствие признаков прохождения инфляционного пика увеличит вероятность повышения ключевой ставки в декабре на 0,75-1 процентный пункт (п. п.). Кроме того, в этом случае вряд ли Банк России даст сигнал о вероятной паузе в ужесточении монетарной политики. Соответствующие комментарии регулятора могут иметь даже большее значение для рублевых активов, и прежде всего ОФЗ.
Дополнительной причиной более жесткой риторики ЦБ способно стать сохранение высокой геополитической неопределенности. На этом фоне ключевая ставка также может быть поднята сразу на 0,75-1 п. п. в качестве превентивной меры рыночной стабилизации.
Кроме того, ее нынешний уровень в 7,5% остается ниже годовой инфляции, превышающей 8%, то есть реальная процентная ставка (за вычетом годовой инфляции) является отрицательной. Поэтому, даже в случае прохождения инфляционного пика, а также геополитической стабилизации, ЦБ все же может на ближайшем заседании увеличить ключевую ставку на 0,5-0,75 п. п. В результате ее реальный уровень станет положительным, выступая одним из факторов, подавляющих рост потребительских цен и усиление инфляционных ожиданий.
Данный оптимистичный сценарий также предполагает, что Банк России даст в декабре сигнал о вероятной паузе в цикле ужесточения денежно-кредитных условий. Это позволит ОФЗ переломить негативный тренд, что способно стать дополнительным драйвером укрепления рубля. К тому же он продолжит ощущать поддержку со стороны относительно высоких процентных ставок в экономике.