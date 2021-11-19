Премия "Просветитель" назвала лучшие научно-популярные книги года

В Москве объявили победителей четырнадцатого сезона премии "Просветитель" и второго сезона премии "Просветитель. Перевод". Заслуженные награды и солидные денежные призы получили авторы лучших научно-популярные книг 2021 года.

"Одна из радостей, которая доступна почти любому человеку, - это радость познания. Премия "Просветитель" была, в частности, придумана для того, чтобы поделиться этой радостью с максимальным количеством людей и способствовать этому процессу познания. Я не знаю, в коей мере нам это удалось, но раз премия существует столько лет, значит, что-то получилось", - рассказывает о премии ее основатель Дмитрий Зимин.

Главный приз премии "Просветитель" в номинации "Гуманитарные науки" получил Николай Эппле за книгу "Неудобное прошлое: память о государственных преступлениях в России и других странах" (издательство "Новое литературное обозрение").

Ричард Роудс "Создание атомной бомбы". Фото: "КоЛибри, Азбука-Аттикус"

"Это настоящая просветительская книга. Тема, которая в ней рассматривается: память о государственных преступлениях, то, как разные страны с ней обращаются и к чему это приводит, - действительно новая и очень актуальная, в том числе для нашей страны", - прокомментировал выбор жюри Александр Марков, доктор биологических наук, профессор РАН, заведующий кафедрой биологической эволюции МГУ им. М. В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института РАН.

По его словам, автор дает очень подробный сравнительный анализ того, как с памятью о государственных преступлениях работали разные общества: аргентинское, испанское, японское, немецкое и другие. "На этом фоне наши российские проблемы становятся чуть более понятными и прорисовывается хотя бы в виде смутных контуров то, что в принципе можно с ними делать", - добавил Марков.

В номинации "Естественные и точные науки" победителем стал Максим Винарский за книгу "Евангелие от LUCA. В поисках родословной животного мира" (издательство "Альпина нон-фикшн").

Ричард Докинз "Река, выходящая из Эдема. Жизнь с точки зрения дарвиниста". Фото: Corpus

"Книга же Максима Винарского - это действительно научно-популярная литература в лучшем своем качестве, потому что впервые научная достоверность не была под вопросом", - рассказывает о книге член жюри, доктор философии, профессор факультета политических наук Европейского университета в Санкт-Петербурге, основатель и руководитель исследовательского центра Res Publica (ЕУСПб) Олег Хархордин.

Он особо подчеркнул, что книги по биологии не первый раз занимают пьедестал почета и становятся лучшими. И как бы члены жюри ни хотели найти другую дисциплину, книга по биологии вновь выиграла.

Во второй раз своих победителей объявила премия "Просветитель. Перевод". В номинации "Гуманитарные науки" лучшим переводным изданием жюри признало книгу Ричарда Роудса "Создание атомной бомбы" ("КоЛибри, Азбука-Аттикус"). Награду вручили коллективу, работавшему над книгой: переводчику Дмитрию Прокофьеву, ответственному редактору Наталье Галактионовой, научному редактору Михаилу Капустину и редактору Светлане Левензон.

Николай Эппле "Неудобное прошлое: память о государственных преступлениях в России и других странах". Фото: Издательство "Новое литературное обозрение".

"Это объемная и сложная книга, в которой разворачивается историческая и политическая картина мира, меняющаяся с появлением стратегического оружия. При этом автор не избегает детальных описаний физики ядерного взрыва и технологий создания бомбы. От коллектива русскоязычного издания работа, очевидно, потребовала погружения сразу в обе стороны этого текста: "политическую" и "физическую", а также большого мастерства для создания максимально ясного, прозрачного текста", - отметила работу авторов член жюри Екатерина Аксенова, автор Telegram-канала и блога о научно-популярных книгах prometa.pro.

Главный приз премии в номинации "Естественные и точные науки" завоевал издательско-редакторский коллектив издательства Corpus за книгу Ричарда Докинза "Река, выходящая из Эдема. Жизнь с точки зрения дарвиниста". Ее перевел Антон Гопко, редактором выступила Алена Якименко.

Примечательно, что оригинал этой книги впервые вышел более 25 лет назад, но члены жюри посчитали, что хорошая научно-популярная книга может оказаться важной и актуальной даже на фоне бурных изменений в науке. Особо член жюри, филолог, журналист и переводчик, лауреат премии "Просветитель" 2013 года Виктор Сонькин отметил мастерство переводчика Антона Гопко.

Максим Винарский "Евангелие от LUCA. В поисках родословной животного мира". Фото: Издательство "Альпина нон-фикшн"

По традиции своего победителя выбрали читатели. Победителями народного голосования стали Николай Эппле "Неудобное прошлое: память о государственных преступлениях в России и других странах" и Ирина Якутенко "Вирус, который сломал планету. Почему SARS-CoV-2 такой особенный и что нам с ним делать" (издательство "Альпина нон-фикшн").

Специальный приз жюри присудило серии издательства Московского центра непрерывного математического образования (МЦНМО) "Библиотечка "Квант"" за многолетнюю, последовательную, высокопрофессиональную работу по развитию интереса и мотивации школьников в области математики и физики.

Лауреаты премии "Просветитель" в обеих номинациях получат также солидное денежное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей. Не забыли и об авторах книг, попавших в короткий список, они получат по 100 тыс. рублей.

Лауреаты премии "Просветитель.Перевод" получат по 350 тыс. рублей, а финалисты - по 50 тыс. рублей. Награда будет разделена между редакторами и переводчиками книг-победителей и финалистов на усмотрение заявителя.