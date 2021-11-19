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19.11.2021 15:30
Рубрика: Власть

Президента РУТ Бориса Лёвина наградили орденом "За заслуги перед Отечеством"

Текст: Любовь Проценко
Орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени награжден президент Российского университета транспорта Борис Алексеевич Лёвин. В указе президента на этот счет говорится, что этой наградой отмечены его заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов для транспортной отрасли и многолетняя добросовестная работа
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Вся жизнь Бориса Лёвина связана с транспортом. Он окончил Московский электротехнический техникум, работал радиомонтажником в Научно-исследовательском техническом институте города Железнодорожный.

Сотрудников МИИТа наградили государственными и ведомственными наградами

В 1973 году получил диплом Московского института инженеров железнодорожного транспорта (МИИТ) по специальности "Автоматика и телемеханика". В студенческие годы был комиссаром линейного стройотряда и командиром зонального района, а в аспирантуре в 1975 году стал секретарем комитета комсомола МИИТа.

С 1991 года Борис Лёвин возглавил Всесоюзный институт повышения квалификации руководителей и специалистов железнодорожного транспорта. Под его руководством институт превратился в передовое учебное заведение России, которое в 1995-м указом Президента РФ было преобразовано в Российскую академию путей сообщения в целях укрепления кадрового потенциала железнодорожного транспорта. В 2009 году академия вошла в состав Московского государственного университета путей сообщения.

В марте 1997 года решением министра МПС РФ Борис Лёвин был назначен ректором головного в России железнодорожного вуза - Московского государственного университета путей сообщения (МИИТ), а с конца 2018 года стал его президентом.

Борис Левин награжден Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени; Орденом Александра Невского - за заслуги в развитии науки, образования; Орденом Почета - за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу; Медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени.

Борис Алексеевич является Заслуженным работником высшей школы Российской Федерации и лауреатом премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники113.

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