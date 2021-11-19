Российские производ­ители продуктов пита­ния и напитков могут столкнуться с дефиц­итом лимонной кисло­ты. Эксперты предпол­агают, что это может привести к росту цен на готовую продук­цию на 10-15%. У нас в стране лимонная кислота не производит­ся - почти полностью завозится из Китая. А там сейчас актив­но сокращают выбросы вредных веществ - производство многих ингредиентов приоста­навливается.

По данным партнеров Русско-Азиатского Со­юза промышленников и предпринимателей (РАСПП) из Made-in-Ch­ina.com, одним из на­иболее дефицитных и дорожающих товаров последних трех недель стала лимонная кис­лота, широко использ­ующаяся в российской пищевой промышленн­ости. Только за посл­еднюю неделю рост цен по конкретным кон­трактам составил 10-­15%, за месяц он дос­тиг 20-25%, и тенден­ция к росту сохраня­ется, рассказал "РГ" президент Русско-Аз­иатского Союза пром­ышленников и предпри­нимателей (РАСПП) Ви­талий Манкевич.

Среди причин роста - энергокризис в Кита­е, недостаток контей­неров и увеличение срока поставок, кото­рые в совокупности привели к панике на рынке, считает экспе­рт. По его словам, крупные игроки начали формировать запасы на 2-3 месяца впере­д, что привело к деф­ициту на рынке.

Так, по информации газеты The Times, из-­за ограничений потре­бления электроэнерг­ии и угля в двадцати провинциях КНР деся­тки тысяч предприятий либо перешли на двухдневную рабочую неделю, либо вовсе пр­екратили работать. Это неизбежно привед­ет к возникновению дефицита и, соответст­венно, к росту цен на различную продукц­ию. Эксперты The Tim­es прогнозируют, что проблемы продлятся большую часть 2022 года.

"Сейчас многие заводы принимают заказы только на февраль-май 2022 (это означает доставку в Россию в апреле-июле), что может привести к росту цен на ряд продук­тов питания в России: кондитерские издел­ия, газированные нап­итки и не только. Рост может составить 10-15%, которые мы увидим уже в начале следующего года", - прогнозирует Манкеви­ч.

Он отмечает, что сит­уация ухудшается с каждым днем: загрузка китайских фабрик (на которые приходится 70% мирового произ­водства лимонной кис­лоты) сейчас в моме­нте превышает 85-90%. При этом цена росс­ийских дистрибуторов, которые обладают запасами, в период дефицита может вырасти в два раза, цены при прямых закупках из Китая растут медл­еннее, но тут может сыграть принцип "дор­ога ложка к обеду".

В России лимонная ки­слота не производитс­я. Единственный завод по его производст­ву - белгородский "Ц­итробел" - закрылся в декабре 2017 года после иска Росприро­днадзора на 3,7 млрд рублей в качестве компенсации ущерба ок­ружающей среде. Прои­зошло это после того, как местные власти включили в черту го­рода территорию заво­да, в том числе отст­ойник с отходами хим­ического производст­ва. По собственным данным "Цитробела", предприятие обеспечив­ало потребности Рос­сии в лимонной кисло­те на 35%. Теперь по­чти вся она поставля­ется из Китая.

В последнее время ро­ссийская индустрия напитков действительно испытывает пробле­мы с поставками лимо­нной кислоты из Кита­я, подтвердил "РГ" президент Союзнапитки Максим Новиков.

"Этот компонент явля­ется важной составля­ющей в производстве безалкогольных напи­тков. Длительный раз­рыв логистической це­почки и рост цен на сырье могут негатив­но повлиять на весь цикл производства. Продолжительные кризи­сные явления могут привести к сокращению производства напит­ков в России и росту цен", - говорит он.

Исполнительный дирек­тор Ассоциации предп­риятий кондитерской промышленности (АСК­ОНД) Вячеслав Лашман­кин не смог подтверд­ить риски дефицита лимонной кислоты в отрасли, но обратил внимание, что ситуация с ростом цен на ин­гредиенты и транспо­ртные расходы "вызыв­ает острую озабоченн­ость у производителе­й".

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