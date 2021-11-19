По данным партнеров Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) из Made-in-China.com, одним из наиболее дефицитных и дорожающих товаров последних трех недель стала лимонная кислота, широко использующаяся в российской пищевой промышленности. Только за последнюю неделю рост цен по конкретным контрактам составил 10-15%, за месяц он достиг 20-25%, и тенденция к росту сохраняется, рассказал "РГ" президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.
Среди причин роста - энергокризис в Китае, недостаток контейнеров и увеличение срока поставок, которые в совокупности привели к панике на рынке, считает эксперт. По его словам, крупные игроки начали формировать запасы на 2-3 месяца вперед, что привело к дефициту на рынке.
Так, по информации газеты The Times, из-за ограничений потребления электроэнергии и угля в двадцати провинциях КНР десятки тысяч предприятий либо перешли на двухдневную рабочую неделю, либо вовсе прекратили работать. Это неизбежно приведет к возникновению дефицита и, соответственно, к росту цен на различную продукцию. Эксперты The Times прогнозируют, что проблемы продлятся большую часть 2022 года.
"Сейчас многие заводы принимают заказы только на февраль-май 2022 (это означает доставку в Россию в апреле-июле), что может привести к росту цен на ряд продуктов питания в России: кондитерские изделия, газированные напитки и не только. Рост может составить 10-15%, которые мы увидим уже в начале следующего года", - прогнозирует Манкевич.
Он отмечает, что ситуация ухудшается с каждым днем: загрузка китайских фабрик (на которые приходится 70% мирового производства лимонной кислоты) сейчас в моменте превышает 85-90%. При этом цена российских дистрибуторов, которые обладают запасами, в период дефицита может вырасти в два раза, цены при прямых закупках из Китая растут медленнее, но тут может сыграть принцип "дорога ложка к обеду".
В России лимонная кислота не производится. Единственный завод по его производству - белгородский "Цитробел" - закрылся в декабре 2017 года после иска Росприроднадзора на 3,7 млрд рублей в качестве компенсации ущерба окружающей среде. Произошло это после того, как местные власти включили в черту города территорию завода, в том числе отстойник с отходами химического производства. По собственным данным "Цитробела", предприятие обеспечивало потребности России в лимонной кислоте на 35%. Теперь почти вся она поставляется из Китая.
В последнее время российская индустрия напитков действительно испытывает проблемы с поставками лимонной кислоты из Китая, подтвердил "РГ" президент Союзнапитки Максим Новиков.
"Этот компонент является важной составляющей в производстве безалкогольных напитков. Длительный разрыв логистической цепочки и рост цен на сырье могут негативно повлиять на весь цикл производства. Продолжительные кризисные явления могут привести к сокращению производства напитков в России и росту цен", - говорит он.
Исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) Вячеслав Лашманкин не смог подтвердить риски дефицита лимонной кислоты в отрасли, но обратил внимание, что ситуация с ростом цен на ингредиенты и транспортные расходы "вызывает острую озабоченность у производителей".
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