Проект ЦКАД стал лауреатом национальной премии "Формула Движения"

Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) стала победителем Национальной премии за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры "Формула Движения-2021" в номинации лучший инфраструктурный проект, сообщили в госкомпании "Автодор".

Торжественная церемония вручения состоялась в рамках форума-выставки "Транспортная неделя-2021".

Старт движения по всем 336 км ЦКАД дал президент России Владимир Путин 8 июля 2021 года. Сейчас по этой дороге ежедневно проезжает более 18 тысяч автомобилей.

На ЦКАД возвели 55 мостов, 144 путепровода, 7 экодуков и 19 пешеходных переходов. Одно из самых масштабных сооружений на этой трассе - мостовой переход через канал имени Москвы на ЦКАД-3. Он также пересекает Дмитровское шоссе и Савеловское направление Московской железной дороги, региональную дорогу. Длина моста -1410 метров, общий вес металлоконструкций - 9500 тонн.

В Центральный пункт управления стекается информация о погодных условиях, дорожной обстановке, трафике на ЦКАД, что позволяет быстро принимать решения, высылать на помощь автомобилистам аварийных комиссаров.

Проект ЦКАД реализован путем заключения двух долгосрочных инвестиционных соглашений с привлечением до 15% заемного финансирования и двух концессионных соглашений с платой концедента с привлечением до 50% заемного финансирования. В финансировании строительства ЦКАД приняли участие ПАО Сбербанк, АО "Газпромбанк", Евразийский банк развития (ЕАБР), ВЭБ.РФ, РФПИ.