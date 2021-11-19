Прокуроры согласовали минимальный за 12 лет план контрольных проверок бизнеса

Прокуроры завершили процедуру рассмотрения проектов планов проведения контролерами плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 2022 год.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, из 367 тысяч предложений контролеров прокурорами согласовано 292 тысячи. В связи с этим руководителям органов контроля внесены предложения об исключении незаконных проверок из планов.

Таким образом, как отметили в надзорном ведомстве, количество запланированных на 2022 год проверочных мероприятий станет минимальным за 12 лет согласования планов прокурорами. Так, план на 2021 год включал 360 тысяч проверок, а на 2020-й - 384 тысячи.