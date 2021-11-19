Против трех штаммов ковида найден мощный растительный препарат

Ученые из Великобритании провели исследование, чтобы выяснить, насколько эффективен препарат "Тапсигаргин" против штаммов коронавирусной инфекции альфа, бета и дельта. Оказалось, что он успешно работает против всех трех вариаций COVID-19 в относительно небольших дозах. Результаты исследования опубликованы в журнале Virulence.

"Тапсигаргин" - противовирусный препарат широкого спектра действия. Ранее его эффективно использовали против трех основных респираторных вирусов - "простудных" коронавирусов, респираторно-синцитиального вируса (RSV) и вируса гриппа А. Растительное вещество в основе препарата получают из ядовитых растений. Особенность лекарства в том, что оно атакует не вирус, а клетку, и никакая последующая мутация вируса становится организму не страшна.

Авторы свежего исследования доказали эффективность препарата против коронавируса нового типа. В предварительных испытаниях на клеточных культурах и животных доза "Тапсигаргина" блокировала все три варианта COVID-19 на 95%, а также успешно работала при заражении несколькими штаммами сразу.

Ученые теперь рассматривают препарат как профилактическое средство после контакта с заболевшим и терапевтическое средство для лечения коронавируса. Его стоимость в случае выхода на фармрынок, скорее всего, будет сопоставима с ценой антибиотиков.