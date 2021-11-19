Новости

Ученые: Сильную мигрень может устранить растительная диета 22:49
УНИКС обыграл "Альбу" в Евролиге, отыгравшись с "минус 18" 22:37
Против трех штаммов ковида найден мощный растительный препарат 22:18
Названы лучшие продукты для снижения веса 22:12
Пара Бойкова - Козловский захватила лидерство на Гран-при Франции 22:08
В Таджикистане прошла активная фаза учения спецназа ОДКБ "Кобальт-2021" 21:39
Импорт шампанского в Россию за 9 месяцев этого года вырос более чем в 1,5 раза 21:32
В Минске назвали элементами "подготовки к войне" рост военного потенциала НАТО 21:31
Суд арестовал начальника колонии в Мордовии, где содержится Уилан 21:11
Суд арестовал на два месяца министра культуры Крыма Веру Новосельскую 20:56
Александра Серова выписали из больницы 20:43
Эксперимент по маркировке бытовой электроники в РФ пройдет в 2022 году 20:42
На рынке страхования жизни введут аналог системы страхования вкладов 20:38
ЦБ будет сотрудничать с мессенджерами и соцсетями для борьбы с мошенниками 20:26
Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США 20:23
ЦБ предложил ввести ответственность за незаконный оборот токенов 20:15
Площадь пожара на заводе в Ульяновске увеличилась до 5 тысяч "квадратов" 20:10
Путин и Мирзиеев выступили с заявлением об обеспечении информационной безопасности 20:00
Ученые обновили данные о первом в мире заразившемся COVID-19 человеке 19:30
Врач назвал условие для выработки максимума антител к коронавирусу 19:28
Рублев не смог выйти в полуфинал Итогового турнира АТР 19:20
Володин обсудил сотрудничество парламентариев с главой Сената Египта 19:14
Минобороны показало схему патрулирования ракетоносцев РФ и КНР над Японским морем 18:54
Беларусь предлагает Польше возобновить работу погранперехода "Брузги - Кузница" 18:35
В Курской области льготные проездные будут продавать по QR-кодам 18:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Минэкономразвития предложило способ борьбы с телефонным мошенничеством
Минэкономразвития предложило способ борьбы с телефонным мошенничеством
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
19.11.2021 22:18
Рубрика: Экономика

Против трех штаммов ковида найден мощный растительный препарат

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые из Великобритании провели исследование, чтобы выяснить, насколько эффективен препарат "Тапсигаргин" против штаммов коронавирусной инфекции альфа, бета и дельта. Оказалось, что он успешно работает против всех трех вариаций COVID-19 в относительно небольших дозах. Результаты исследования опубликованы в журнале Virulence.

Фото: Петр Ковалев/ ТАСС
В России может появиться вакцина против индийского штамма коронавируса

"Тапсигаргин" - противовирусный препарат широкого спектра действия. Ранее его эффективно использовали против трех основных респираторных вирусов - "простудных" коронавирусов, респираторно-синцитиального вируса (RSV) и вируса гриппа А. Растительное вещество в основе препарата получают из ядовитых растений. Особенность лекарства в том, что оно атакует не вирус, а клетку, и никакая последующая мутация вируса становится организму не страшна.

Авторы свежего исследования доказали эффективность препарата против коронавируса нового типа. В предварительных испытаниях на клеточных культурах и животных доза "Тапсигаргина" блокировала все три варианта COVID-19 на 95%, а также успешно работала при заражении несколькими штаммами сразу.

Ученые теперь рассматривают препарат как профилактическое средство после контакта с заболевшим и терапевтическое средство для лечения коронавируса. Его стоимость в случае выхода на фармрынок, скорее всего, будет сопоставима с ценой антибиотиков.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Общество Здоровье Общество Наука В мире Европа Великобритания Медицина и здоровое питание Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

МИД ответил на заявление НАТО о размещении ядерного оружия в Восточной Европе
Собянин: Заболеваемость коронавирусом снизилась в Москве вдвое
Байден временно передаст полномочия вице-президенту
Польша приостановит грузовое железнодорожное сообщение с Беларусью
Фальков: Полный переход на дистанционное обучение вузам не грозит
В Минтруде пояснили, на что повлияет рост прожиточного минимума и МРОТ
Юрист рассказал, может ли работник узнать информацию о зарплате коллег