Пушков оценил "крымскую" операцию спецназа США на Гавайях

В Пентагоне должны понимать, что появление американских спецназовцев в Крыму было бы равнозначно войне с Россией, считает председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Ранее американские СМИ сообщили о том, что силы спецназа армии США отрабатывали диверсионные операции в Крыму и Китае на учениях, которые прошли на Гавайских островах в октябре.

"Зеленые береты" не понимают, но их начальство должно соображать, что их появление в Крыму будет актом войны против России. Пусть лучше остаются на Гавайях. Целее будут", - написал Пушков в своем Telegram-канале.