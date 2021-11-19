Путин и Лукашенко продолжили обсуждать миграционный кризис

Президенты России и Беларуси снова провели телефонный разговор. Речь шла о миграционной ситуации на границах республики со странами Евросоюза.

"Выражена серьезная озабоченность в связи с неприемлемыми, жестокими действиями польских пограничников, включая активное использование грубой силы и спецсредств", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Александр Лукашенко рассказал о шагах по деэскалации кризиса и оказанию гуманитарной помощи мигрантам, которые предпринимает Минск, а также об очередной телефонной беседе с исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель 17 ноября. Президенты России и Беларуси отметили важность налаживания взаимодействия Минска с Евросоюзом для урегулирования проблемы.

Лидеры также затронули ряд аспектов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пути выхода из миграционного кризиса пока не найдены. Оба лидера "выразили глубочайшую озабоченность в связи с достаточно агрессивными действиями польских правоохранителей и военных в отношении мигрантов", - заметил он. И, конечно, для решения этого кризиса недостаточно общения Лукашенко и Путина, очень важно продолжать прямые контакты между Лукашенко и представителями ЕС, заключил Песков.