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19.11.2021 20:00
Рубрика: Власть

Путин и Мирзиеев выступили с заявлением об обеспечении информационной безопасности

Текст: Кира Латухина

Президенты России и Узбекистана приняли заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Напомним, лидеры провели переговоры в Кремле.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Путин и Мирзиёев обсудили интересные проекты

Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев призвали принять меры для предотвращения использования информационно-коммуникационных технологий в военно-политических целях и для вмешательства во внутренние дела государств.

"Главы государств призывают мировое сообщество принять все необходимые меры для предотвращения использования информационно-коммуникационных технологий в военно-политических целях, противоречащих международному праву, и осуществления враждебных действий и актов агрессии, для недопущения использования этих технологий в террористических и иных преступных целях, а также для подрыва суверенитета государств и вмешательства в их внутренние дела", - говорится в заявлении.

Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев обеспокоены растущей возможностью использования современных информационно-коммуникационных технологий в целях, несовместимых с задачами поддержания международного мира, безопасности и стабильности. "Применение этих технологий все чаще представляет прямую угрозу для граждан, общества и государства", - отметили лидеры.

Главы государств считают приоритетным направлением международного сотрудничества выработку под эгидой ООН универсальных норм, правил и принципов ответственного поведения государств в информационном пространстве.

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