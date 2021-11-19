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19.11.2021 15:42
Рубрика: Власть

Путин и Мирзиёев обсудили интересные проекты

Текст: Кира Латухина
Президенты России и Узбекистана начали переговоры в Кремле. Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с убедительной победой на выборах и пожелал успехов. Это первый визит узбекского лидера после переизбрания на пост главы республики.
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

"У вас все получается и вы уверенно двигаетесь вперед, страну поднимаете, результат есть, люди это видят, чувствуют... вам доверяют", - заметил российский президент. "Узбекистан - не просто наш ближайший сосед, но и союзник, - сказал он. - Это крупная региональная страна, с которой нас связывает очень многое".

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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"18 процентов всего товарооборота Узбекистана приходится на Россию. Товарооборот растет, несмотря на пандемию в прошлом году - более чем на 15 процентов, и это очень хороший показатель того, что даже в самые сложные времена мы успешно взаимодействуем", - оценил Путин, отметив хороший объем капиталовложений со стороны России - свыше 10 млрд долларов.

"Есть интересные проекты, - сказал президент РФ. - Работа идет по всем направлениям - и экономические, и гуманитарные связи, и транспортная инфраструктура". "Здесь у нас просто очень большое поле для совместной работы и, безусловно, нам есть о чем поговорить", - заключил он.

Мирзиёев поблагодарил за теплый прием и подчеркнул, что его результат на выборах - в том числе и итог совместной работы с Путиным. "За последние годы произошел прорыв между нашими отношениями, таких показателей никогда у нас не было", - пояснил он. По итогам девяти месяцев товарооборот составил уже 5 млрд долларов, а будет - 7 млрд по итогам года, ожидает узбекский лидер. "Такой цифры в наших отношениях еще просто не было", - сравнил он.

До визита была проведена очень серьезная работа, прошли три больших форума - региональный, общеобразовательный и медиафорум, отметил Мирзиёев. "Сегодня на проработке уже проектов на 14 млрд долларов", - сказал он, подчеркнув также, что хорошо развивается и военно-техническое сотрудничество. "Уже совершенно другой уровень: у нас интеграция идет углубленная по всем направлениям... в металлургии большие успешные проекты", - перечислил президент Узбекистана, предложив обсудить межрегиональные, двусторонние вопросы, тематику безопасности и Афганистан.

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