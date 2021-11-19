Путин обсудил с Совбезом РФ объединение усилий в борьбе с пандемией

Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

"Мы активно работаем на различных международных площадках, в различных международных организациях, прежде всего, конечно, в Организации Объединенных Наций, в региональных структурах", - констатировал Владимир Путин. "Работа, особенно сегодня, по борьбе с пандемией, требует объединения усилий международного сообщества, мы об этом много раз с вами говорили", - подчеркнул он.

"Поэтому очень важно, как строится эта наша работа по самым разным направлениям, в том числе и по тому, которое сейчас мной было обозначено", - сказал президент. Дальше совещание продолжилось в закрытом режиме.

В совещании приняли участие председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.