Денежные средства, полученные в результате совершения коррупционных правонарушений, будут зачисляться в бюджет Пенсионного фонда России. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно действующему законодательству, бюджет Пенсионного фонда формируется за счет страховых взносов, а также средств федерального бюджета, доходов от размещения временно свободных средства пенсионного страхования, сумм пеней, добровольных взносов физических лиц и организаций и т.д.

Данным документом дополняется перечень источников формирования доходов бюджета. Теперь он будет пополняться также за счет денежных средств, полученных в результате коррупционных преступлений, а также средств, вырученных от реализации конфискованного в результате таких правонарушений имущества.