Путин: РФ предстоит улучшить подготовку специалистов

Россия должна решить задачи для качественного улучшения подготовки высококвалифицированных кадров с учетом тех требований, которые диктует завтрашний день, заявил Владимир Путин, обращаясь к участникам VII всероссийского форума "Национальная система квалификаций России". От этого зависит формирование современного конкурентоспособного рынка труда.

По словам Путина, национальная система квалификации укрепила свой потенциал.

"Утверждены уже свыше 1400 профессиональных стандартов, в большинстве регионов действуют экзаменационные площадки и центры оценки квалификаций. Около 130 тысяч соискателей сдали профессиональный экзамен, в том числе в цифровом формате. И, конечно, важно, что в нынешнем году, во многом благодаря эффективному взаимодействию государства, бизнеса и гражданского общества, была официально одобрена стратегия развития национальной системы квалификации РФ на период до 2030 года, ее основные цели и приоритеты", - отметил он.

Путин подчеркнул, что впереди много масштабных задач, "призванных качественно улучшить систему подготовки компетентных специалистов". От этого зависит формирование современного конкурентоспособного рынка труда, реализация инновационных проектов, устойчивое развитие национальной экономики.