Работавшие без направления службы занятости сироты будут получать пособия

В России уравняли в правах на повышенное пособие детей-сирот, которые работали во время учебы по направлению службы занятости, и тех, кто работал без направления. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Законом упорядочивается получение пособий детьми-сиротами, которые временно работали во время очного обучения, а не только теми, кто работал по направлению службы занятости.

Таким образом создаются равные условия для всех детей-сирот, повышается доступность соцподдержки и улучшается социальная адаптация.