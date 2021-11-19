Расширен перечень работников с правом на дополнительный отпуск в году

Взять такой отпуск они смогут помимо основного один раз в году в любое удобное для себя время. По письменному заявлению работника он может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно как полностью, так и по частям. А вот перенести отпуск на следующий год нельзя.

Сегодня право на дополнительный неоплачиваемый отпуск в году также предоставляется работникам, у которых есть дети в возрасте до четырнадцати лет, а также ребенок-инвалид в возрасте до восемнадцати лет.

"Принятие закона улучшит жизнь, как самих инвалидов, так и даст возможность использовать дополнительные выходные дни для решения насущных проблем, связанных с обеспечением должного ухода за гражданами с инвалидностью и их реабилитацией", - отмечается в пояснительной записке.