Новости

Реестр иноагентов пополнили два участника 19.11.2021
Минпросвещения: Введение QR-кодов для учителей в школах не обсуждается 19.11.2021
Опрос: большинство европейцев поддержали COVID-пропуска 19.11.2021
Московские коммунальщики переведены в режим повышенной готовности 19.11.2021
Ученые: Сильную мигрень может устранить растительная диета 19.11.2021
УНИКС обыграл "Альбу" в Евролиге, отыгравшись с "минус 18" 19.11.2021
Против трех штаммов ковида найден мощный растительный препарат 19.11.2021
Названы лучшие продукты для снижения веса 19.11.2021
Пара Бойкова - Козловский захватила лидерство на Гран-при Франции 19.11.2021
В Таджикистане прошла активная фаза учения спецназа ОДКБ "Кобальт-2021" 19.11.2021
Импорт шампанского в Россию за 9 месяцев этого года вырос более чем в 1,5 раза 19.11.2021
В Минске назвали элементами "подготовки к войне" рост военного потенциала НАТО 19.11.2021
Суд арестовал начальника колонии в Мордовии, где содержится Уилан 19.11.2021
Суд арестовал на два месяца министра культуры Крыма Веру Новосельскую 19.11.2021
Александра Серова выписали из больницы 19.11.2021
Эксперимент по маркировке бытовой электроники в РФ пройдет в 2022 году 19.11.2021
На рынке страхования жизни введут аналог системы страхования вкладов 19.11.2021
ЦБ будет сотрудничать с мессенджерами и соцсетями для борьбы с мошенниками 19.11.2021
Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США 19.11.2021
ЦБ предложил ввести ответственность за незаконный оборот токенов 19.11.2021
Площадь пожара на заводе в Ульяновске увеличилась до 5 тысяч "квадратов" 19.11.2021
Путин и Мирзиеев выступили с заявлением об обеспечении информационной безопасности 19.11.2021
Ученые обновили данные о первом в мире заразившемся COVID-19 человеке 19.11.2021
Врач назвал условие для выработки максимума антител к коронавирусу 19.11.2021
Рублев не смог выйти в полуфинал Итогового турнира АТР 19.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Минэкономразвития предложило способ борьбы с телефонным мошенничеством
Минэкономразвития предложило способ борьбы с телефонным мошенничеством
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
19.11.2021 23:54
Рубрика: Власть

Реестр иноагентов пополнили два участника

Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов ООО "Честные выборы" и фонд "Иркутский союз библиофилов".

Фото: iStock
В Госдуму внесен проект о признании СМИ иноагентами через суд

"В соответствии с распоряжениями Минюста России от 19 ноября в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены Фонд развития книжной культуры "Иркутский союз библиофилов" и общество с ограниченной ответственностью "Честные выборы", - говорится в комментарии на сайте ведомства.

В министерстве подчеркивают что "речь идет о добросовестном выполнении указанными физическими лицами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности".

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Минюст Некоммерческие организации в России

Главное сегодня

Минпросвещения: Введение QR-кодов для учителей в школах не обсуждается
Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США
МИД ответил на заявление НАТО о размещении ядерного оружия в Восточной Европе
Собянин: Заболеваемость коронавирусом снизилась в Москве вдвое
Польша приостановит грузовое железнодорожное сообщение с Беларусью
Путин поручил проиндексировать пенсии в 2022 году выше инфляции
Сенаторы одобрили закон о дистанционном заключении трудовых договоров