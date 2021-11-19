Реестр иноагентов пополнили два участника

Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов ООО "Честные выборы" и фонд "Иркутский союз библиофилов".

"В соответствии с распоряжениями Минюста России от 19 ноября в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены Фонд развития книжной культуры "Иркутский союз библиофилов" и общество с ограниченной ответственностью "Честные выборы", - говорится в комментарии на сайте ведомства.

В министерстве подчеркивают что "речь идет о добросовестном выполнении указанными физическими лицами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности".