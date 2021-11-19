Андрей Воробьев встретился с работниками индустриального парка в Клину

Уникальное оборудование появилось у одного из резидентов индустриального парка "КлинАвто Транс". Обрабатывающий центр, купленный предприятием "Каскад", поставил еще один плюс в программу импортозамещения - продукцию, которую он производит, раньше приходилось заказывать за рубежом. Посмотреть, как работает центр, приехал губернатор области Андрей Воробьев.

Бывая на предприятиях, Воробьев с удовольствием общается не только с директорами, но и с рядовыми сотрудниками. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО

Главный инженер предприятия, производящего, к слову, более двух миллионов светильников в год, Сергей Павлов не скрывает радости, рассказывая о новинке: "В России мало у кого есть такие станки. Обрабатывающий центр имеет такие параметры, что мы теперь сами можем изготавливать большие пресс-формы, которые раньше закупали в Китае. Все это делалось долго и стоило дорого. А теперь мы мобильны - за две-три недели можем произвести любую пресс-форму от чертежа до конечного изделия".

Гендиректор индустриального парка Олег Сафронов рассказал главе региона, что сегодня здесь работают около 20 компаний малого, среднего и крупного бизнеса, вложившие в развитие своих производств более трех миллиардов рублей и обеспечившие работой порядка тысячи человк. А в не слишком далекой перспективе инвесторы планируют вложить в создание новых мощностей еще 9 миллиардов, что позволит создать для местных жителей две тысячи новых рабочих мест. "Мы строим здания со всей инфраструктурой, что называется под ключ. У нас есть необходимый запас энергетики, что позволяет арендаторам, докупая какое-то оборудование, без проблем присоединять его, совершенствовать и расширять свои технологические процессы. В течение трех с небольшим лет планируем построить еще около 250 тысяч квадратных метров производственно-складских помещений", - отметил Сафронов.

"Все это хорошо. Но вот работники парка жалуются, что добираться сюда не слишком удобно - автобусы ходят редко и останавливаются далеко", - сказал Андрей Воробьев, который до разговора с парковым руководством успел пообщаться и с рядовыми сотрудниками. Губернатор дал поручение главе Клинского округа Алене Сокольской уже в понедельник на видеосовещании доложить, как будет решаться проблема.