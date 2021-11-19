Чат-бот соберет жалобы москвичек на самочувствие до приема в женской консультации

Чат-бот на основе искусственного интеллекта поможет москвичкам передать жалобы на самочувствие перед приемом врача женских консультаций города. Результаты опроса будут автоматически подгружаться в ЕМИАС и фиксироваться в протоколе осмотра. Таким образом цифровой помощник позволит медику сэкономить время, затрачиваемое на сбор этих данных на приеме, а пациентке - заранее вспомнить свои жалобы на самочувствие и сформулировать их.

Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала: "В феврале этого года мы запустили чат-бота, который опрашивает пациентов о жалобах на самочувствие перед приемом терапевта. Сервис единой цифровой платформы здравоохранения популярен у москвичей - за все время работы им воспользовались более полумиллиона человек. Теперь мы запускаем нового цифрового помощника для врачей-гинекологов - чат-бот на основе искусственного интеллекта поможет жительницам столицы передать жалобы на самочувствие перед приемом врача женской консультации. Принцип его работы остается таким же, отличаются лишь вопросы. Их список был переработан с учетом добавления новой специальности - расширен перечень симптомов, с которыми пациентки обращаются к врачам женских консультаций. Новый сервис позволит медикам сэкономить время, которое они обычно тратят на сбор жалоб на самочувствие, и уделить больше внимания осмотру пациентки, общению с ней, назначению дополнительных исследований или лечения. Москвички в свою очередь смогут заранее вспомнить свои симптомы, не пропустив ничего важного".

Чтобы воспользоваться чат-ботом, не нужно скачивать каких-либо дополнительных приложений, так как он интегрирован с сервисами записи на прием единой цифровой платформы московского здравоохранения. Необходимо просто перейти по ссылке из смс-сообщения или пуш-уведомления, которое придет пациентке после записи к гинекологу накануне приема. Затем нужно в специальной форме опроса указать жалобы и ответить на вопросы, чтобы конкретизировать симптоматику и информацию по своему состоянию. Каждый последующий вопрос зависит от ответа на предыдущий. Для удобства пациентов на экран с вводом жалоб добавлены специальные кнопки с формулировками наиболее часто встречающихся жалоб - достаточно нажать кнопку с нужным текстом, и он появится в поле для ввода. Полученная информация передается в ЕМИАС и фиксируется в протоколе осмотра предстоящего приема. Важно, что непосредственно на приеме медик сможет скорректировать предварительно собранные данные, если пациент даст уточнения.

В основе чат-бота заложены алгоритмы, обученные на данных обезличенных электронных медицинских карт пациентов, а также информации из открытых справочников и баз данных по медицине. При этом для разработки были привлечены практикующие врачи: они помогали вырабатывать правила для системы искусственного интеллекта, разрабатывали перечни уточняющих вопросов для самых популярных симптомов, проводили тестирование и предоставляли обратную связь о его работе.

Напомним, с начала августа цифровой помощник также стал помогать москвичам вносить в электронные медкарты сведения о личном анамнезе, например, о перенесенных травмах, операциях, аллергиях, патологиях, принимаемых лекарственных препаратах или особенностях образа жизни. Данные о личном анамнезе можно внести с помощью чат-бота в электронную медкарту после заполнения опроса по жалобам на самочувствие перед приемом к терапевту. Если пациентом или врачом ранее уже были внесены эти сведения в медкарту, чат-бот не будет собирать анамнез повторно. Так, с момента запуска нового функционала уже более 100 тысяч москвичей внесли данные о личном анамнезе в электронную медкарту с помощью чат-бота.

Внедрение подобных решений стало возможным благодаря единой цифровой платформе здравоохранения. Она разработана столичными Комплексом социального развития и Департаментом информационных технологий.