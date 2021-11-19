Две девушки в Подмосковье пытались сбыть килограмм наркотиков

Две молодые дамы перевозили в машине наркотики и пытались сделать закладки в лесополосе возле Балашихи.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что сотрудники патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России "Балашихинское" заметили автомобиль, который периодически останавливался в зоне лесополосы. Его остановили и проверили, в нем находились две девушки. Полицейские заметили, что 24-летняя пассажирка сильно нервничала и вела себя подозрительно, в связи с чем было принято решение провести ее досмотр. В ее сумке полицейские обнаружили 2 пакета с порошкообразным веществом. Эксперты выяснили, что это - метилэфедрон общей массой около 500 граммов.

Полицейские задержали и 20-летнюю местную жительницу, находившуюся за рулем, которая являлась знакомой пассажирки. В ее рюкзаке обнаружили еще 500 граммов мефедрона.

Закладку они все же успели сделать. Но не в лесу, а в районе одного из домов на улице Рябушинского. Там полицейские обнаружили мусорный пакет с порошкообразным веществом, которое направлено на исследование. Задержанные взяты под стражу.