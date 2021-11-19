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19.11.2021 17:25
Рубрика: Происшествия

Экс-начальник костромской колонии получил срок за взятку

Текст: Элина Труханова (Кострома)

Суд в Костромской области приговорил бывшего начальника исправительной колонии № 2 к семи с половиной годам лишения свободы.

По данным регионального следственного управления СК РФ, высокопоставленный сотрудник ФСИН обвинялся в получении взяток в значительном и крупном размере и превышении должностных полномочий.

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Как было установлено во время предварительного и судебного следствия, один из осужденных за лояльное к себе отношение со стороны администрации ИК в 2018 - 2019 годах заплатил начальнику учреждения 20 тысяч рублей, а также подарил ему смартфон. После освобождения осужденного из колонии его "деловые" отношения с руководителем ИК продолжились.

- За взятку в 180 тысяч рублей, а также наручные часы начальник ИК согласился заняться сбытом мобильных телефонов осужденным. Кроме того, взяткодатель обратился к нему с просьбой за один миллион рублей оказать содействие одному из заключенных в решении вопроса об условно-досрочном освобождении, - рассказал официальный представитель СУ СК РФ по Костромской области Ольга Вакурова.

За последнюю услугу начальник ИК успел получить 500 тысяч рублей. Впоследствии в ходе обысков у него были обнаружены и изъяты мобильные телефоны и комплектующие к ним, предназначенные для незаконной реализации на территории исправительной колонии, а также телефон и наручные часы, полученные подсудимым в качестве взятки.

- Уголовное дело было возбуждено следователем СУ СК России по Костромской области на основании материалов, предоставленных региональными управлениями ФСБ, МВД и ФСИН России, - уточнила Ольга Вакурова.

Суд посчитал собранные доказательства достаточными для вынесения приговора и назначил экс-начальнику колонии № 2 наказание в виде 7,5 года лишения свободы с отбыванием его в ИК строгого режима и со штрафом в один миллион рублей.

Осужденного взял под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

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