Коллективный иммунитет в Москве достиг 67,1 процента

Как сообщает портал "Стопкоронавирус.рф", более 5,5 миллиона человек прошли полный курс вакцинирования от COVID-19. Первый же укол сделали 6 миллионов 80 тысяч жителей столицы.

Коллективный иммунитет составил 67,1%. По мнению же большинства экспертов, как и Роспотребнадзора, для безопасности от заражения ковидом требуется 80 процентов вакцинированного населения.

По данным сайта, Москва соответствует только одному критерию "региона, свободного от COVID-19": охват тестированием составляет не менее 200 человек на 100 тысяч человек.