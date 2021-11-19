Мошенник выманил у московского пенсионера почти 6 миллионов рублей

Обман произошел по ставшей уже классической схеме.

На мобильный телефон 62-летнему мужчине позвонил незнакомец, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что с банковских счетов гражданина неизвестные пытаются похитить деньги, и попросил помочь задержать злоумышленников.

Начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что мошенники попросили пенсионера снять накопления со всех банковских счетов и передать их другому сотруднику.

Введенный в заблуждение москвич выполнил требуемое и передал деньги ожидавшему его незнакомцу. Также он взял кредит в 300 тысяч рублей и перевел эти деньги на несколько счетов, которые продиктовал ему звонивший.

Потом пенсионер засомневался в правильности своих действий и обратился в полицию. Но к этому моменту он уже успел передать аферистам 5 миллионов 860 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД совместно с сотрудниками УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве установили и задержали мошенника. Им оказался 41-летний неработающий мужчина. Понятно, что к сотрудникам правоохранительных структур он не имеет никакого отношения. Задержанный взят под стражу.