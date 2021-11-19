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19.11.2021 11:24
Рубрика: Общество

Москвичей старшего возраста призвали вакцинироваться от COVID-19

Текст: Любовь Проценко
В Москве на людей старшего возраста приходится 85% смертей от COVID-19. Именно поэтому им особенно важно вакцинироваться. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова.
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

"Сейчас в структуре заболевших люди пожилого возраста составляют уже 28%. Это очень много, потому что именно эта группа является основной группой риска, у которой заболевание протекает более тяжело. Как правило, люди этого возраста госпитализируются, и это факт - 85% смертей приходится именно на эту возрастную группу. При этом вакцинация идет, но не теми темпами, которыми мы бы хотели. На сегодняшний день двумя компонентами вакцинировано 1 150 000 человек старше 60 лет из трех миллионов. Это большая сумма, но не такая, какую мы бы хотели, - рассказала вице-мэр. - Хотела бы еще раз обратиться к людям пожилого возраста: для вас это жизненно необходимо. Еще раз прошу всех привиться".

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Заммэра напомнила, что вакцинацию и ревакцинацию от COVID-19 прошли проживающие в московских социальных учреждениях люди старшего возраста, и на сегодняшний день заболеваемости среди этой категории не зафиксировано.

Напомним, массовая вакцинация охватила около 97% жителей домов-престарелых, не имеющих противопоказаний, и 84% от общей численности проживающих в домах-интернатах людей. Столько же жителей затем были ревакцинированы.

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