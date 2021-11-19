Марину Хлебникову подключили к ИВЛ

Певица Марина Хлебникова, пострадавшая при пожаре в ее доме, находится в ожоговой реанимации в тяжелом состоянии, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Ожоговая реанимация, температура 36,3 градуса, состояние крайне тяжелое, на аппарате", - заявили РИА Новости в НИИ им. Н.В. Склифосовского.

Возгорание произошло вечером 18 ноября в квартире певицы на улице Ратной в Москве. Огонь охватил 10 кв. м площади комнаты, где находилась Хлебникова. Ее госпитализировали с сильными ожогами и отравлением угарным газом.