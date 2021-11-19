Под Воронежем оштрафовали женщину за побег из ковидной больницы

Штраф в размере 20 тысяч рублей наложили на жительницу Семилукского района, которая сбежала от врачей в Астрахани.

Пациентка болела коронавирусной инфекцией и должна была находиться в изоляции. Но она очень хотела домой.

Как сообщили в Семилукском райсуде, в конце июля 60-летняя женщина вместе с дочерью путешествовала на корабле по Волге. В Астрахани она обратилась к медикам с высокой температурой и попала в местную инфекционную больницу с положительным тестом на COVID-19. Ночью пациентка самовольно покинула учреждение и отправилась сначала на самолете в Москву, а затем на такси в Воронежскую область. Дома, однако, ей сразу стало плохо. Женщину госпитализировали в областную клиническую больницу № 1.

Сотрудники воронежского управления Роспотребнадзора составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (несоблюдение обязательного режима изоляции с момента заболевания ковидом). Суд позицию санитарных врачей поддержал.