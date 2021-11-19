Под Воронежем оштрафовали женщину за побег из ковидной больницы

Новости

Москва встала в 9-балльных пробках 18:03
В МЭР предложили отложить выдачу биометрических паспортов сотрудниками МФЦ 17:59
Сборная России по футболу потеряла одну строчку в рейтинге ФИФА 17:54
Боец ММА Монсон снимет фильм о Донбассе 17:42
Росгидромет выпустил экстренное предупреждение об ухудшении погоды в ЦФО 17:32
Стало известно, какие консервы повышают риск инсульта 17:25
Президент Болгарии на вопрос о принадлежности Крыма: Российский, а какой же 17:15
В Госдуме оценили проект резолюции конгрессменов США о Путине 17:05
"Аэрофлот" поднимет топливный сбор на внутренних и международных рейсах 17:05
Случаев смерти от вакцинации "Спутником V" не зарегистрировано 17:03
В центрах занятости появятся карьерные и кадровые консультанты 17:01
Россия начнет в ближайшие годы поставлять С-500 "Прометей" на экспорт 16:54
МИД ответил на заявление НАТО о размещении ядерного оружия в Восточной Европе 16:36
Apple рассказала о новых возможностях функции SharePlay 16:26
Депутат попросил СК разобраться с инцидентом с грубым задержанием подростка 16:25
Путин: РФ предстоит улучшить подготовку специалистов 16:21
Волочкова стала жертвой финансовой пирамиды 16:13
Заморозку цен на удобрения в России продлили до конца мая 2022 года 16:06
Омбудсмен Грузии сообщил о наличии заболевания мозга у Саакашвили 16:05
Пушков оценил "крымскую" операцию спецназа США на Гавайях 16:00
ВТБ продаст акции "Магнита" по 5,7 тысячи рублей за бумагу 15:54
Глава МИД РФ назвал вопрос шведского журналиста неприличным 15:52
Путин увеличил число машин с мигалками для Кремля и Госдумы 15:52
Генсек НАТО: Ядерное оружие США может быть размещено в Восточной Европе 15:50
Котяков рассказал, как изменится рынок труда в ближайшие 10 лет 15:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Минэкономразвития предложило способ борьбы с телефонным мошенничеством
Минэкономразвития предложило способ борьбы с телефонным мошенничеством
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
19.11.2021 17:54
Рубрика: Общество

Под Воронежем оштрафовали женщину за побег из ковидной больницы

Текст: Татьяна Ткачёва (Воронеж)

Штраф в размере 20 тысяч рублей наложили на жительницу Семилукского района, которая сбежала от врачей в Астрахани.

В Тамбовской области обязали прививаться людей старше 60 и волонтеров

Пациентка болела коронавирусной инфекцией и должна была находиться в изоляции. Но она очень хотела домой.

Как сообщили в Семилукском райсуде, в конце июля 60-летняя женщина вместе с дочерью путешествовала на корабле по Волге. В Астрахани она обратилась к медикам с высокой температурой и попала в местную инфекционную больницу с положительным тестом на COVID-19. Ночью пациентка самовольно покинула учреждение и отправилась сначала на самолете в Москву, а затем на такси в Воронежскую область. Дома, однако, ей сразу стало плохо. Женщину госпитализировали в областную клиническую больницу № 1.

Сотрудники воронежского управления Роспотребнадзора составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (несоблюдение обязательного режима изоляции с момента заболевания ковидом). Суд позицию санитарных врачей поддержал.

В регионах Общество Здоровье Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

МИД ответил на заявление НАТО о размещении ядерного оружия в Восточной Европе
Собянин: Заболеваемость коронавирусом снизилась в Москве вдвое
Байден временно передаст полномочия вице-президенту
Польша приостановит грузовое железнодорожное сообщение с Беларусью
Фальков: Полный переход на дистанционное обучение вузам не грозит
Академик РАН Сергей Бойцов: COVID-19 - серьезный фактор риска для сердца
В Минцифры рассказали, что нужно, чтобы распечатать QR-код в МФЦ