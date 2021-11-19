Путин увеличил число машин с мигалками для Кремля и Госдумы

Президент Владимир Путин своим указом увеличил число автомобилей со спецсигналами, которые могут находиться в распоряжении Кремля и Госдумы.

Для депутатов лимит таких машин вырос с 13 до 17, для кремлевской администрации - с 25 до 26, для управления делами президента - с 1 до 11, с учетом девяти резервных транспортных средств для госорганов на случай неисправности, сообщает ТАСС.

Региональные власти могут использовать мигалки только в пределах своих территорий. При этом руководство Москвы и Подмосковья - во всем Московском регионе, а власти Петербурга и Ленинградской области - на территориях этих двух регионов. Тот же порядок определен и для Крыма и Севастополя - их руководству можно ездить с мигалками по всему полуострову.

Запрещается нецелевое использование автомобилей со спецсигналами - раньше эта норма действовала только для машин с цветографической раскраской. В указе также прописано, что мигалки могут быть установлены в случаях, предусмотренных международными договорами России.