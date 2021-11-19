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19.11.2021 08:31
Рубрика: Власть

Ракова: Заболеваемость COVID-19 в столице упала на 50%

Текст: Любовь Проценко

В интервью телеканалу "Россия-24" заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала:

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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"С момента окончания нерабочих дней у нас падение заболеваемости, совокупно за этот период, на 50%, госпитализаций - на 45%".

Благодаря этому городу удалось высвободить от "ковида" 1400 коек. "Если такая тенденция продолжится на следующей неделе, то мы можем вернуть в нормальную работу ряд корпусов обычных наших городских больниц и больше их не использовать в "ковиде"", - подчеркнула Ракова.

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