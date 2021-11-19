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19.11.2021 00:00
Рубрика: Экономика

Сколько будет стоить проезд по платному дублеру Егорьевского шоссе

Текст: Ирина Романова
Российская газета - Столичный выпуск № 263(8614)
Подмосковные власти сообщили предполагаемую стоимость проезда по платному дублеру Егорьевского шоссе. Она составит 12 рублей за километр пути для мотоциклов и легковых автомобилей, 18 рублей для среднегабаритного транспорта и от 24 до 48 рублей для автобусов и грузовиков в зависимости от высоты и количества осей.

Егорьевка - дорога весьма почтенная, в старину она именовалась Касимовским трактом, поскольку шла от Москвы до рязанского города Касимов. Шоссе берет начало на юго-востоке Москвы, являясь продолжением Рязанского проспекта. На всем протяжении дорога двухполосная, есть неосвещенные участки и крутые повороты, которые, впрочем, большую часть суток не представляют большой опасности из-за того, что трафик местами еле движется. И поправить ситуацию невозможно. "Какая-либо реконструкция этой автодороги признана нецелесообразной из-за существующей плотной жилой застройки и наличия вдоль шоссе множества коммуникаций", - рассказали "РГ" в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры области.

Фото: Администрация Липецкой области
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О том, что Егорьевке нужен дублер, говорилось давно. Еще до пандемии, в 2019 году, существовал проект строительства дублера, правда, без утверждения окончательной трассировки. Но только сейчас планы по развязке Егорьевского шоссе начинают обретать конкретные очертания. В ближайшие две недели подмосковные власти планируют заключить концессионное соглашение с инвестором, готовым вложить в этот проект более 60 миллиардов рублей.

Планируется, что новая дорога протяженностью 36,3 километра будет иметь 4 полосы для движения с расчетной скоростью 120 километров в час. Дублер начнется от Октябрьского проспекта в Люберцах и протянется до деревни Кошерово Раменского городского округа, где вольется в ЦКАД. Таким образом, самую проблемную часть пути почти до самой Гжели можно будет пролететь меньше чем за 20 минут. Или, если перевести в деньги, за 436-1744 рубля, в зависимости от того, на чем едешь.

К строительству дублера планируется приступить в 2023 году, а закончить его в 2026-м

В течение всего 2022 года будет вестись проработка проекта. К строительству планируется приступить в 2023 году и закончить его через три года. За это время, кстати, итоговая стоимость проезда может еще измениться в сторону увеличения. Допандемийный проект дублера Егорьевки оценивался в 33,2 миллиарда рублей, но теперь его стоимость выросла почти вдвое. Виной тому и подорожание строительных материалов, и уточненные затраты, которые инвестору придется понести, потому что и тут на пути дублера стоят коммуникации и объекты, подлежащие переносу. В восточной части области, никогда не отличавшейся высокими ценами на недвижимость, все давно застроено так, что найти пустое место даже для одного километра дороги весьма проблематично.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Ирина Рыбникова
В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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