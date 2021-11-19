Собянин: В Морозовской больнице открылся новый городской центр детской трансфузиологии

Новый городской центр детской трансфузиологии создан на базе Морозовской детской городской клинической больницы. Он объединит все педиатрические и акушерские стационары Москвы в единую информационно-логистическую сеть, которая обеспечит централизованный выбор и распределение компонентов крови для детей, в том числе для новорожденных. Заготовки крови и ее компонентов в центре увеличатся с нынешних 5 тысяч литров до 10 тысяч литров.

Посетив сегодня новый центр, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил его коллектив и медиков всей Морозовской больницы с Днем педиатра и сказал: "По всей Москве около пяти тысяч врачей работают в системе детского здравоохранения. Это, конечно, важнейшее направление медицины Москвы. Я хотел бы выразить слова признательности от имени всех москвичей за вашу работу, вашу заботу о маленьких москвичах и тот профессиональный уровень, который вы показываете, достойный уровень работы".

Мэр отметил, что новый центр трансфузиологии - единственный в нашей стране, который специализируется именно на детской крови. Его появление дает возможность в два раза увеличить оборот и подготовку донорской крови. Это очень важно, так как донорская кровь и ее компоненты широко используются в лечении детей в кардиохирургических, нейрохирургических и реанимационных отделениях, при онкогематологических заболеваниях, трансплантации костного мозга и во многих других случаях. Переливание крови может потребоваться маленьким пациентам буквально с первых минут жизни. Поэтому доступность и качество донорской крови, предназначенной для детей, - один из ключевых элементов работы здравоохранения.

Разместился центр в двухэтажном здании площадью 2,3 тысячи квадратных метров, построенном в 1902 году. Предварительно его капитально отремонтировали. За это Сергей Собянин поблагодарил ПАО "Россети Московский регион": "Мы всегда осторожно подходим к ремонту таких зданий больниц, потому что они плохо приспособлены для современной медицины и требуют совершенно других средств для того, чтобы сделать их на качественном уровне".

Для оснащения центра закупили 127 единиц современного медоборудования. Золотой стандарт качества компонентов и препаратов крови обеспечит уникальный лабораторный комплекс, с помощью которого специалисты смогут проводить более 20 видов исследований.

Оборудование позволяет заготавливать компоненты крови в малых (детских) дозах, в том числе для новорожденных (эритроцитная взвесь, отмытые эритроциты, свежезамороженная плазма и тромбоцитный концентрат, которые требуются в объемах от 50 миллилитров). В сложных случаях возможен индивидуальный подбор крови, а для новорожденных - подбор с учетом результата тестирования сыворотки матери ребенка. Хранить компоненты крови будут в современной морозильной камере (до 3,5 тонны плазмы) и криогенном хранилище (в состоянии глубокого охлаждения).

Для оперативной регистрации доноров в центре установлен терминал с электронной очередью, в зоне ожидания организованы два донорских зала на 12 кресел для донаций. Кроме того, оборудованы палаты для длительных процедур. Для маломобильных пациентов создана безбарьерная среда. Коридоры центра украшены пейзажными фотографиями. Их автор - врач-онколог Морозовской больницы Светланы Горбатых, призер многих российских и международных фотоконкурсов.

По словам Собянина, с открытием такого центра, в городе сделан еще один шаг к улучшению всего детского столичного здравоохранения, повышению его безопасности и качества. "Одновременно в Москве строится целый ряд уникальных корпусов: в на территории больницы святого Владимира возводится уникальный детский центр, в Коммунарке - уникальные детские корпуса, проводится реконструкция десятков детских поликлиник, старых корпусов больниц, как вот здесь, в Морозовской больнице, - напомнил он. - Так что я уверен, что в ближайшие годы детское здравоохранение Москвы выйдет на новый качественный уровень".