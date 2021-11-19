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19.11.2021 02:29
Рубрика: Общество

В Красногорске установили московскую станцию экоконтроля

Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 263(8614)
В столичном регионе создается единая система экологического мониторинга. Одним из ее элементов стали 15 автоматических станций контроля качества воздуха, которые Москва за свой счет установила в Подмосковье.

Так, подобная станция недавно появилась в центре Красногорска. Осмотрели новинку зампред областного правительства - министр экологии и природопользования Андрей Разин и глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

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Станция появилась на Южном бульваре. Место для ее установки выбрали не случайно - рядом расположены большой промышленный кластер, МКАД и Новорижское шоссе. Датчики станции измеряют основные загрязняющие вещества, характерные для городской территории: оксид углерода, оксид и диоксид азота, сероводород, содержание в воздухе взвешенных частиц размером менее 2,5 мкм - напомним, именно их ВОЗ признает одними из самых опасных. Раз в 20 минут данные всех замеров поступают и московским, и областным экологам. Если превышен какой-то параметр, на место выедет передвижная лаборатория для определения источника загрязнения воздуха.

"В наших планах - создание единого ресурса, посвященного качеству воздуха, где в онлайн-режиме будут отображаться данные по состоянию воздуха и в столице, и в области", - отметил Антон Кульбачевский. А Андрей Разин добавил, что уже в декабре этого года планируется запуск экологических новостей на подмосковном телевидении: "Раз в неделю будем рассказывать об экологической ситуации в области, ведь не все наши жители пользуются интернетом". Он добавил, что совместная экологическая работа Москвы и области необходима. Ведь воздух не имеет административных границ, но от его состояния зависит качество жизни всей московской агломерации.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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