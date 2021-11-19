В Курской области льготные проездные будут продавать по QR-кодам

Новые правила приобретения льготные проездных билетов в Курской области утверждены постановлением администрации региона. Согласно документу, с 21 ноября продавать их будут только гражданам, которые имеют QR-код, свидетельствующий о вакцинации против коронавируса или о перенесенной болезни.

Если QR-код, который формируется на портале "Госуслуги", предоставить невозможно, то при продаже льготных проездных примут сертификат о профилактической прививке на бумажном носителе или справку медицинской организации, подтверждающую, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию, со сроком не более шести месяцев с даты выздоровления.

Само действие льготных проездных в регионе возобновят с начала декабря.