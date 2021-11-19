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19.11.2021 19:12

В Липецкой области назвали приоритеты развития АПК

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в рамках рабочей поездки по Липецкой области провел с главой региона Игорем Артамоновым деловую встречу. Стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с результатами работы и потенциалом агропромышленного комплекса субъекта, развитием сельских территорий и обеспечением эпизоотического благополучия.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

В частности, на федеральном уровне были отмечены успехи отрасли в регионе. В прошлом году липецкие аграрии получили рекордные урожаи зерновых культур и тепличных овощей. Индекс сельхозпроизводства в регионе составил 106 процентов и превысил среднероссийский показатель.

Фото: Администрация Липецкой области
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Впечатляющие результаты в выращивании овощей закрытого грунта Дмитрий Патрушев отметил особенно. С каждым годом Липецкая область укрепляет позиции в этом направлении. За последние пять лет урожай в теплицах увеличился почти в пять раз и по прогнозу до конца нынешнего года может достичь 170 тысяч тонн.

Для дальнейшего развития тепличного овощеводства Минсельхозом реализуется комплекс мер государственной поддержки. В частности, дополнительно в рамках "стимулирующей" субсидии предусматривается новое приоритетное направление - овощеводство защищенного грунта. Продлены до 12 лет льготные инвесткредиты на строительство теплиц. Кроме того, со следующего года планируется реализация отдельного федерального проекта, направленного на стимулирование овощеводства открытого грунта и выращивания картофеля, с комплексом мер поддержки.

Важным фактором планомерного развития АПК региона является и мелиорация. Сейчас в сельхозпроизводстве Липецкой области задействовано порядка 98 процентов от имеющихся мелиоративных сельхозугодий. Министр отметил, что это хороший показатель, который необходимо сохранять и стремиться к 100 процентам.

Липецкая область демонстрирует достойные показатели и в молочной продуктивности. В частности, по итогам прошлого года регион стал одним из лидеров в стране по надоям, в нынешнем - продолжает наращивать производство молока.

Фото: Администрация Липецкой области
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Игорь Артамонов отметил, что Липецкая область в этом году признана регионом номер один по стабильности развития агропромышленного комплекса.

- Наше сельское хозяйство инновационное и инвестиционно привлекательное, это подтверждено проектами, реализующимися в субъекте, - отметил Игорь Артамонов. - Кроме того, область располагает резервами для импортозамещения и имеет хороший экспортный потенциал. Несомненно, достигнуть таких результатов мы смогли благодаря весомой государственной поддержке и продуктивному сотрудничеству с Минсельхозом России. Уверен, в дальнейшем наше взаимодействие будет способствовать не только развитию сферы АПК, но и значительному повышению качества жизни в сельской местности.

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