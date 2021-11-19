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19.11.2021 18:55

В Липецкой области построят экотехнопарк

В Липецкой области построят экотехнопарк. Место для его размещения выбрано в районе села Никольское Стебаевского сельсовета Липецкого района. Новая площадка позволит сортировать отходы, максимальный объем вторичного сырья направлять на переработку, а оставшуюся часть - отправлять на захоронение по новым технологиям.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Так, сжигать отходы здесь не будут. Все, что нельзя переработать, будет превращено в брикеты и обтянуто специальной пленкой. Полигон для захоронения также будет изолирован от грунта геомембраной.

Фото: Администрация Липецкой области
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Необходимость строительства современного предприятия назрела давно. Полигон "Центролит", где пока размещаются отходы Липецка и Липецкого района, уже исчерпал свои возможности и часто становится причиной жалоб на неприятный запах. В 2023 году его намерены вывести из эксплуатации и рекультивировать.

Предполагается, что новый экотехнопарк позволит принимать отходы всей Центральной зоны деятельности регионального оператора - как из областного центра и Липецкого района, так и из Задонского и Хлевенского муниципалитетов. Возможность поступления отходов из других регионов исключена. Площадка для размещения экотехнопарка был выбрана не только для удобства перевозчиков, но и с учетом норм экологического и санитарного законодательства, в частности, ее удаленности от населенных пунктов.

Экотехнопарк будет полностью соответствовать требованиям федерального законодательства: его проект пройдет государственную экологическую и строительную экспертизы, а также будет вынесен на публичные слушания. Новый объект включат в федеральную схему обращения с твердыми коммунальными отходами.

Строительство экотехнопарка будет осуществляться за счет средств областного бюджета, что не отразится на тарифе на обращение с ТКО и не повлечет повышения платы за эту услугу. Созданный объект будет являться собственностью Липецкой области, и его эксплуатация будет осуществляться соответствующими службами и специалистами под контролем администрации региона.

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