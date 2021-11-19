В МФЦ начали открывать уголки здоровья

На этой неделе в многофункциональном центре подмосковного Долгопрудного было слишком многолюдно. А все дело в том, что здесь появился первый в области уголок здоровья.

"Это наш пилотный проект по установке современных диагностических комплексов, где можно быстро и без предварительной записи проверить состояние здоровья", - рассказывает министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар. Уголок здоровья представляет собой просторную ширму, за которой установлены несколько аппаратов. "Разобраться с ними сможет любой посетитель, простая и понятная инструкция размещена тут же", - отмечает министр. Комплекс полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями.

Конечно, никаких серьезных патологий приборы самодиагностики у посетителей МФЦ не выявят. Но они могут измерить рост и вес, определить, есть ли в организме переизбыток жировой ткани или жидкости. Также можно воспользоваться пульсометром, тонометром и смокелайзером, который проводит анализ выдыхаемого воздуха. С помощью последнего прибора можно "поймать" начальную стадию диабета. Сейчас многие люди откладывают визит к врачу, опасаясь принести из больничных очередей коронавирус. А в МФЦ люди ходят и будут ходить. Так почему бы заодно не заглянуть в уголок здоровья? Тем более что нахождение в нем даже у самых медлительных граждан занимает не более 10 минут. А результаты обследования по желанию можно внести в свою электронную медицинскую карту.

"Быстрое обследование является хорошей профилактикой серьезных заболеваний, которые можно выявить на самой ранней стадии", - напоминает Максим Рымар.