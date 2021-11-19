В Москве обсуждают проблемы современных родителей

Каков портрет современного отца и появится в закон об отце-одиночки? На эти и другие вопросы отвечают участники форума "Культура отцовства - права и обязанности мужчин в семье и социуме".

Большинство пап признают - они уделяют мало внимания ребенку. Эксперты отмечают зашкаливающую "материнскую гиперопеку", а мамы публикуют в соцсетях ролики - "папам легче отработать весь день, чем сидеть с детьми".

- У нас преобладает стереотип пассивной позиции мужчин в воспитании детей, - комментирует Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. - Отец, как и мама, может и должен заниматься воспитанием детей. Подход к отцовству изменился, мир ставит перед отцом много новых задач.

Эти задачи обсуждают на форуме детские омбудсмены, правозащитники, эксперты.

- Мы предлагаем взглянуть на отцовство не только с точки зрения воспитания, но и роли отца как гражданина. - говорит Алексей Чегодаев, председатель Совета отцов при детском уполномоченном в Москве

По его словам, Совет отцов совместно с Московским городским педагогическим университетом разработал концепцию формирования культуры отцовства. По мнению Ольги Ярославской, детского омбудсмена Москвы, ответственное отцовство сегодня - это шанс привести к осознанному родительству следующие поколения.

Обсудят на форуме и обратную сторону отцовста - отец, не желающий платить алименты. - Письма в аппарат уполномоченного от матерей, увы, свидетельствуют не о положительном портрете отца, - говорит Татьяна Потяева. - Поэтому одной из тем форума стало обсуждение создания алиментного фонда. Разговоры о его необходимости ведутся, решения нет.

Большинство россиян считают, что современные отцы стали чаще прислушиваться к точке зрения ребенка

Еще две темы - развод родителей и папа-одиночка. Так часто у родителей есть решение суда, определено местожительство детей, но родители начинают красть друг у друга детей. Как быть? Ответ на этот вопрос ищут участники форума. Так же пока в законодательстве нет статуса "одинокий отец".

-Таких отцов достаточно, - говорит Татьяна Потяева. - Они грамотно и с большой любовью воспитывают своих детей одни. Такие отцы могут рассчитывать на льготы, пособия, выплаты, которые получает одинокая мать. Могут получать и материнский капитал в случае.

Участники форума убеждены: повышать статус отца - задача государственной важности. А пока социологи ВЦИОМ утверждают - большинство россиян считают, что современные отцы стали чаще прислушиваться к точке зрения ребенка. Значит, папа может.