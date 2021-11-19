В Москве обсуждают проблемы современных родителей

Новости

Минтруд предложил упростить назначение пособий на детей 04:25
США оснастят свои бомбардировщики новыми ядерными авиабомбами B61-12 04:05
В Словакии введут ограничения для невакцинированных от COVID-19 03:57
Минобороны опубликовало архивные документы об операции "Уран" под Сталинградом 03:00
Макрон объяснил, почему не хочет вводить локдаун для непривитых 02:30
Командование сухопутных сил США запретило повышать непривитых военных 02:27
Байден: США изучают вопрос дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине 01:57
В Швейцарии впервые за год прирост заболевших COVID-19 превысил 6 тысяч 01:33
Названы основные способы продвижения бизнеса в Сети 01:00
Марина Хлебникова пострадала при пожаре в Москве 00:46
Захарова ответила главному редактору la Repubblica 00:27
В Минтруде пояснили, на что повлияет рост прожиточного минимума и МРОТ 18.11.2021
Путин поручил установить дипотношения с Соломоновыми островами 18.11.2021
Путин наградил главу МИД Венгрии 18.11.2021
В Майами от имени собаки продается вилла, на которой жила Мадонна 18.11.2021
Песков заявил о накачке Украины натовскими вооружениями 18.11.2021
ВТБ объявил о продаже своей доли в "Магните" 18.11.2021
Песков назвал темы предстоящего разговора Путина с Байденом 18.11.2021
Экс-канцлера Австрии Курца лишили неприкосновенности 18.11.2021
Эксперт спрогнозировал, насколько могут вырасти пенсии с 1 января 2022 года 18.11.2021
Чернышенко запустил заявочную компанию турнира Игры будущего 18.11.2021
На Украине предотвратили покушение на министра 18.11.2021
Захарова: РФ ждет конкретики от Германии и Франции по нормандскому формату 18.11.2021
Минцифры ограничит проверку QR-кодов официальным приложением госуслуг 18.11.2021
На ВДНХ в тестовом режиме открывается павильон "Казахстан" 18.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Сибирские ветврачи впервые в мире установили собаке протезы на все лапы
Сибирские ветврачи впервые в мире установили собаке протезы на все лапы
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
19.11.2021 03:15
Рубрика: Общество

В Москве обсуждают проблемы современных родителей

Текст: Татьяна Владыкина
Российская газета - Федеральный выпуск № 263(8614)
Каков портрет современного отца и появится в закон об отце-одиночки? На эти и другие вопросы отвечают участники форума "Культура отцовства - права и обязанности мужчин в семье и социуме".

Большинство пап признают - они уделяют мало внимания ребенку. Эксперты отмечают зашкаливающую "материнскую гиперопеку", а мамы публикуют в соцсетях ролики - "папам легче отработать весь день, чем сидеть с детьми".

Фото: iStock
Создано всероссийское общественное движение "Отцы России"

- У нас преобладает стереотип пассивной позиции мужчин в воспитании детей, - комментирует Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. - Отец, как и мама, может и должен заниматься воспитанием детей. Подход к отцовству изменился, мир ставит перед отцом много новых задач.

Эти задачи обсуждают на форуме детские омбудсмены, правозащитники, эксперты.

- Мы предлагаем взглянуть на отцовство не только с точки зрения воспитания, но и роли отца как гражданина. - говорит Алексей Чегодаев, председатель Совета отцов при детском уполномоченном в Москве

По его словам, Совет отцов совместно с Московским городским педагогическим университетом разработал концепцию формирования культуры отцовства. По мнению Ольги Ярославской, детского омбудсмена Москвы, ответственное отцовство сегодня - это шанс привести к осознанному родительству следующие поколения.

Обсудят на форуме и обратную сторону отцовста - отец, не желающий платить алименты. - Письма в аппарат уполномоченного от матерей, увы, свидетельствуют не о положительном портрете отца, - говорит Татьяна Потяева. - Поэтому одной из тем форума стало обсуждение создания алиментного фонда. Разговоры о его необходимости ведутся, решения нет.

Большинство россиян считают, что современные отцы стали чаще прислушиваться к точке зрения ребенка

Еще две темы - развод родителей и папа-одиночка. Так часто у родителей есть решение суда, определено местожительство детей, но родители начинают красть друг у друга детей. Как быть? Ответ на этот вопрос ищут участники форума. Так же пока в законодательстве нет статуса "одинокий отец".

-Таких отцов достаточно, - говорит Татьяна Потяева. - Они грамотно и с большой любовью воспитывают своих детей одни. Такие отцы могут рассчитывать на льготы, пособия, выплаты, которые получает одинокая мать. Могут получать и материнский капитал в случае.

Участники форума убеждены: повышать статус отца - задача государственной важности. А пока социологи ВЦИОМ утверждают - большинство россиян считают, что современные отцы стали чаще прислушиваться к точке зрения ребенка. Значит, папа может.

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Минобороны опубликовало архивные документы об операции "Уран" под Сталинградом
Владимир Путин предложил повысить МРОТ и прожиточный минимум
Мишустин уволил замминистра спорта РФ за нарушение обязанностей
Минцифры ограничит проверку QR-кодов официальным приложением госуслуг
Лунное затмение в пятницу станет самым долгим за последние пять веков
Научные факты в ответ на аргументы противников вакцинации
Навигатор вузов: куда поступать и что сдавать