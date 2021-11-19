В Подмосковье увеличили бюджет на покупку лекарств для льготников

В этом году на обеспечение льготников бесплатными лекарствами в Подмосковье было выделено 12,8 миллиарда рублей. Немало, однако проблемы с получениями лекарств нет-нет, да и возникают, особенно у некоторых категорий больных. Как сообщила недавно Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова, за весь прошлый год она получила 50 лекарственных жалоб, а за первое полугодие этого года - уже 38. Жители жалуются на отсутствие в аптеках нужных препаратов, в том числе для лечения астмы и диабета, а также на то, что им предлагают дженерики вместо аналоговых лекарств.

Директор научно-практического центра клинико-экономического анализа министерства здравоохранения области Константин Кокушкин одной из главных проблем называет пересечение федерального и регионального списков льготников. В области, уточняет он, право на бесплатные лекарства имеют 608 тысяч человек, 430 тысяч из них состоят в региональном списке, 178 тысяч - в федеральном. И есть в общей массе 37 тысяч льготников, которые числятся в обоих списках. Да, так, оказывается, бывает. "Например, инвалидность относится к федеральным льготам, а сахарный диабет - к региональным. Но если человек получает инвалидность по сахарному диабету или заболевает им, уже имея инвалидность по другому заболеванию, он будет внесен и в федеральный, и в региональный регистр", - объясняет Кокушкин.

А дальше, по его словам, происходит следующее. Человек от федеральной льготы отказывается, заменяя ее на выплату денежной компенсации - это 929 рублей ежемесячно дополнительно к пенсии. А за реализацией своих льготных прав обращается к региональному бюджету. "Онкология, бронхиальная астма, сахарный диабет, артриты - вот с такими не самыми дешевыми болезнями чаще всего приходят федеральные отказники, - продолжает Константин Кокушкин. По данным минздрава, ежегодно на оплату медикаментов гражданам, отказавшимся от федеральной лекарственной льготы, область тратит порядка 800 миллионов рублей, которые ложатся на региональный бюджет дополнительной нагрузкой.

"Мы и дальше будем добросовестно исполнять свои обязательства, но считаем, что дублирование списков необходимо устранить. И уже обратились с таким предложением к федеральным коллегам", - утверждает Кокушкин.

О проблеме дженериков в областном минздраве тоже знают. Жители действительно часто жалуются на то, что вместо импортных препаратов врачи выписывают им отечественные. Но чиновники объясняют это особенностями закона о госзакупках. Лекарства на конкурс выставляются не по патентованным названиям, иначе контролирующие органы признают это необоснованным продвижением конкретного бренда, а по международному непатентованному наименованию. Условно говоря, на конкурс выходит не кардиомагнил за 200 рублей и не аспирин за 20, а ацетилсалициловая кислота, из которой состоят оба этих лекарства. Ну а дальше закон о госзакупках предписывает объявлять победителем того, кто предложит более низкую цену. И побеждает наш родной советский аспирин.

Ежедневно в регионе выписывается до 26 тысяч льготных рецептов. Из них от 200 до 400 ложатся в стол ожидания

Но ведь бывают же случаи, когда люди не капризничают, а действительно нуждаются не в дженериках, а в лекарстве конкретной марки - из-за сложных аллергий, например. "Бывают, - соглашается Константин Кокушкин. - Каждый такой случай нуждается в ручном регулировании, поэтому у нас работает комиссия по индивидуальным закупкам. Если она принимает решение о том, что человеку действительно необходим конкретный патентованный препарат, он будет закуплен для конкретного льготника".

Тем временем

По данным аптечной сети "Мособлмедсервис", которая занимается хранением и выдачей бесплатных лекарств для жителей всего Подмосковья, ежедневно в регионе выписывается до 26 тысяч льготных рецептов. Из них от 200 до 400 ложатся в стол ожидания, остальные обеспечиваются сразу. Как говорит директор "Мособлмедсервиса" Ирина Полетыкина, стол ожидания не всегда означает, что лекарства нет вообще. Иногда возможны задержки с доставкой со склада или препарат лежит в аптеке соседнего муниципалитета, и нужно подождать, пока его перенаправят в нужную точку. "Сегодня на отсроченном обеспечении у нас находятся 1,5 тысячи рецептов", - отмечает Полетыкина. Немало? Безусловно. Но еще пару лет назад их было 20 тысяч. А скоро, возможно, не будет вообще. В 2022 году область увеличивает бюджет на обеспечение льготников бесплатными лекарствами более чем на 5 миллиардов рублей, выделяя на эту статью расходов сразу 18 миллиардов.