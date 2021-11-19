В Росреестре рассказали, сколько ипотек взяли россияне в 2021 году

В Росреестре сообщили, сколько ипотечных кредитов зарегистрировано в России с начала года. По словам заместителя руководителя ведомства Елены Мартыновой, общее количество ипотек, зарегистрированных с января по октябрь 2021 года, составило 3,2 млн.

Как поясняет Мартынова, это на 19% больше, нежели с аналогичным периодом прошлого года. Тогда россияне взяли 2,7 млн ипотек.

При этом лидерами по регистрации ипотечных сделок являются Московская область (270 тысяч), Москва (208 тысяч), Краснодарский край (179 тысяч), Санкт-Петербург (154 тысяч) и Свердловская область (126 тысяч).

Растет и количество договоров участия в долевом строительстве. За 9 месяцев заключено 708 тысяч таких договоров (за январь-октябрь прошлого года - 572 тысячи).

Чаще всего в долевом строительстве участвуют в Москве (115 тысяч), Московской области (95 тысяч), Санкт-Петербурге (61 тысяч), Краснодарском крае (51 тысяч) и Свердловской области (26 тысяч).

Также на 20% вырос спрос на "вторичку". В январе-октябре Росреестр зарегистрировал переход прав на основании 3,4 млн договоров купли-продажи недвижимости. Такие сделки чаще всего заключали в Краснодарском крае (224 тысяч), Московской области (210 тысяч), Москве (137 тысяч), Свердловской области (126 тысяч) и в Республике Башкортостан (104 тысяч).