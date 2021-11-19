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19.11.2021 02:05
Рубрика: Общество

В столичном регионе вдвое повысили выплаты к 80-летию Битвы под Москвой

Текст: Ирина Романова
Российская газета - Столичный выпуск № 263(8614)
Ежегодная выплата для ветеранов к годовщине Битвы под Москвой в столичном регионе в этом году увеличена вдвое - до 40 тысяч рублей. Приятный сюрприз приурочен к круглой дате - 5 декабря историческому событию исполняется 80 лет.

3,7 тысячи московских ветеранов выплату уже получили, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Ветераны бесстрашно встали на защиту своего Отечества и завоевали Великую Победу, дав свободу будущим поколениям. Наш долг - окружить теплотой и заботой тех, кто прошел через тяжелые годы войны.

Фото: РИА Новости
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Город оказывает ветеранам комплексную поддержку. Помимо социальных выплат, тысячи ветеранов получают помощь соцработников, а 850 одиноких ветеранов ежедневно обслуживаются сиделками. Кроме того, для них доступна программа "Санаторий на дому". Также ветеранам оформляют путевки в лучшие пансионаты", - подчеркнула она.

"Подмосковным ветеранам деньги поступят на счета до конца ноября", - рассказала зампред областного правительства Ирина Каклюгина. По данным областного министерства социального развития, сегодня в регионе проживают 122 ветерана, имеющие право на эту меру социальной поддержки. Напомним, единовременную материальную помощь к каждой годовщине Битвы под Москвой получают инвалиды и участники Великой Отечественной войны, те, кто награжден медалью "За оборону Москвы", труженики тыла, работавшие в столице с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года.

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