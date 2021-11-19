В Тамбовской области обязали прививаться людей старше 60 и волонтеров

В Тамбовской области расширили круг граждан, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19. Теперь она распространяется на людей в возрасте от 60 лет и старше и волонтеров.

Соответствующие изменения внесены в постановление главного государственного санитарного врача по Тамбовской области Владимира Агафонова № 17 от 28 июня 2021 года.

Руководители организаций и ИП, под началом которых работают граждане старше 60, должны организовать для них проведение профилактических прививок так, чтобы полный курс вакцинации люди завершили к 1 февраля 2022 года. Исключение разрешено сделать только для тех, у кого есть официальные противопоказания. Через шесть месяцев после предыдущего курса вакцинации или перенесенного заболевания работодатель должен организовать повторные прививки.

Те же требования предъявляются к тамбовчанам, занятым волонтерской деятельностью. Обеспечить вакцинацию им должно управление здравоохранения области.