Залит самый большой каток Москвы

На Главной выставке страны полностью залита ледовая поверхность самого большого катка города. Об этом сообщает пресс-служба ВДНХ.

Площадь ледовой поверхности катка составляет 20 500 кв. м. В вечернее время лед катка будет подсвечиваться разноцветными огнями. Для этого уложено 1650 кв. м подледной подсветки.

В ближайшее время начнется выравнивание ледовой поверхности. Затем завершатся работы по созданию и обустройству элементов инфраструктуры.

Согласно сайту катка на ВДНХ, до его открытия осталось всего 7 дней. То есть откроется он в следующую пятницу, 26 ноября. Билеты на сеансы будут продавать онлайн. Каток будет работать при строгом соблюдении правил Роспотребнадзора.