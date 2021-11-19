Коренных жителей Хабаровского края обеспечат рыбой

Жителям Хабаровского края из числа коренных малочисленных народов Севера (КМНС) безвозмездно выделят несколько десятков тонн кеты. Оказать поддержку коренным народам региона попросил рыбопромышленников губернатор Михаил Дегтярев.

Бесплатный ресурс получат не все, а только представители социально незащищенных слоев населения - пожилые люди, инвалиды, многодетные семьи. На помощь смогут рассчитывать около 3,4 тысячи человек в районах, до которых в этом году не поднялась амурская кета. На каждого придется по десять килограммов рыбы.

Ежегодно аборигены сами обеспечивают себя лососем в рамках традиционного лова. 2021-й стал исключением. Летнюю путину на Амуре власти запретили из-за плохих подходов рыбы, но осенняя также оказалась провальной.

- Для сравнения: в 2015 году у нас добывали 25 тысяч тонн, в этом году не набралось и шести тысяч. Самый низкий объем за последние пять лет при первоначальном прогнозе 13 тысяч тонн, - подчеркивает Михаил Дегтярев.

Из-за дефицита лососевых в этом году свои квоты не выбрал никто: ни рыбопромышленники, ни коренные народы, ни любители. Между тем основу питания для КМНС в Хабаровском крае составляют именно кета и горбуша. Оказаться без рыбы для большинства из аборигенов - катастрофа. Безвозмездно предоставить свежемороженого лосося согласились несколько рыбопромышленных предприятий. Сейчас свои возможности просчитывают четыре крупнейшие ассоциации. Если они смогут выделить больше рыбы, ее распределят дополнительно.

- К сожалению, просьба от правительства края поступила поздно, объемы рыбы уже законтрактованы, - говорит президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. - Но мы, конечно, постараемся найти резервы.

Основу питания для коренных народов в Хабаровском крае составляют именно кета и горбуша

Сначала кету для коренных малочисленных народов доставят в Хабаровск, затем направят в районы.

- Сельские администрации составляют списки, по которым будет передана рыба. Власти на местах знают каждого нуждающегося, что называется, в лицо, - рассказала "РГ" президент ассоциации КМНС Хабаровского края Любовь Одзял.

Завершить выдачу рыбы населению планируют в первой декаде декабря.