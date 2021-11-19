Коренных жителей Хабаровского края обеспечат рыбой

Бесплатный ресурс получат не все, а только представители социально незащищенных слоев населения - пожилые люди, инвалиды, многодетные семьи. На помощь смогут рассчитывать около 3,4 тысячи человек в районах, до которых в этом году не поднялась амурская кета. На каждого придется по десять килограммов рыбы.
Ежегодно аборигены сами обеспечивают себя лососем в рамках традиционного лова. 2021-й стал исключением. Летнюю путину на Амуре власти запретили из-за плохих подходов рыбы, но осенняя также оказалась провальной.
- Для сравнения: в 2015 году у нас добывали 25 тысяч тонн, в этом году не набралось и шести тысяч. Самый низкий объем за последние пять лет при первоначальном прогнозе 13 тысяч тонн, - подчеркивает Михаил Дегтярев.
Из-за дефицита лососевых в этом году свои квоты не выбрал никто: ни рыбопромышленники, ни коренные народы, ни любители. Между тем основу питания для КМНС в Хабаровском крае составляют именно кета и горбуша. Оказаться без рыбы для большинства из аборигенов - катастрофа. Безвозмездно предоставить свежемороженого лосося согласились несколько рыбопромышленных предприятий. Сейчас свои возможности просчитывают четыре крупнейшие ассоциации. Если они смогут выделить больше рыбы, ее распределят дополнительно.
- К сожалению, просьба от правительства края поступила поздно, объемы рыбы уже законтрактованы, - говорит президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. - Но мы, конечно, постараемся найти резервы.
Сначала кету для коренных малочисленных народов доставят в Хабаровск, затем направят в районы.
- Сельские администрации составляют списки, по которым будет передана рыба. Власти на местах знают каждого нуждающегося, что называется, в лицо, - рассказала "РГ" президент ассоциации КМНС Хабаровского края Любовь Одзял.
Завершить выдачу рыбы населению планируют в первой декаде декабря.