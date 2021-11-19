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19.11.2021 09:21
Рубрика: Власть

Прокуроры рассказали, в каких регионах ДФО люди работают нелегально

Текст: Дина Непомнящая

На Дальнем Востоке за последний год выявили больше 450 работодателей, которые, уклоняясь от уплаты налогов, страховых, пенсионных и других взносов, трудоустраивали сотрудников нелегально.

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"По результатам проверок они заключили трудовые договоры с 1200 работниками, в том числе с 308 работниками - в Забайкалье, 391 - в Бурятии", - сообщили в управлении Генпрокуратуры РФ по ДФО.

Был выявлен и ряд других нарушений в сфере трудового законодательства. Так 240 уголовных дел пришлось возбудить по фактам махинаций с пособиями по безработице и субсидиями на содействие занятости. Только в Забайкальском крае нашлось 80 человек, которые получали выплаты для безработных, являясь в это время трудоустроенными. 63 подобных дела расследуют в Бурятии. В Якутии 117 дел завели в отношении предпринимателей, получивших субсидии на создание рабочих мест, но не использовавших деньги по целевому назначению.

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