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19.11.2021 07:23
Рубрика: Общество

В Хабаровском крае объявили режим повышенной готовности из-за циклона

Текст: Дина Непомнящая

Сильный снег и метели, порывы ветра до 30 метров в секунду, а на побережье до 35 метров в секунду ожидаются в Хабаровском крае с 22 по 23 ноября. Об этом сообщили в региональном главке МЧС со ссылкой на данные Дальневосточного УГМС.

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Ухудшение погоды может привести к заносам и снежным накатам, вызвать затруднения на дорогах.

"Силы и средства МЧС России, а также территориальной подсистемы РСЧС переводятся в режим повышенной готовности. В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю организовано взаимодействие с министерствами и ведомствами, едиными дежурно-диспетчерскими службами для постоянного обмена информацией по обстановке", - заявил заместитель начальника краевого ГУ МЧС - начальник управления гражданской обороны и защиты населения Андрей Прокопенко.

Для предотвращения аварий уже введено ограничение движения пассажирских автобусов на некоторых участках дорог. Для экстренной помощи водителям на трассы готовы отправиться дежурить мобильные группы МЧС.

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