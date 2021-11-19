В Приморье на видео попали игры энергичных тигрят

В объектив фотоловушки, установленной в национальном парке "Земля леопарда", попали сразу три амурских тигра - мать и двое ее детенышей. Как объясняют в пресс-службе резервата, съемка очень необычная, потому что показывает бессонную ночь семейства.

На кадрах видно, что они нашли место для ночлега у скалы в лесу. Но тигрята не желают ложиться спать: они осматривают территорию, дожидаясь, пока вернется мать. Она устраивается спать, но котята продолжают играть и активно перемещаться. Как говорят сотрудники нацпарка, излишки энергии юные хищники сбрасывали несколько часов, а мать терпеливо ждала, пока они успокоятся.

"Ценность этих кадров в том, что зафиксирован не просто проход животных по тропе, а целый эпизод из жизни здорового тигриного семейства. Видеокадры дают как информацию о поведенческих особенностях тигров, так и данные о размерах выводка", - подчеркивают в пресс-службе "Земли леопарда".