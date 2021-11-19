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19.11.2021 05:52
Рубрика: Происшествия

Во Владивостоке в ДТП с фурой пострадали 2 человека и 6 легковых машин

Текст: Анна Бондаренко
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю

Госавтоинспекция привлекла к административной ответственности водителя тягача, который стал виновником ДТП на одной из центральных улиц Владивостока. Фура, спускавшаяся с улицы Суханова на Пушкинскую, завалилась на припаркованные вдоль обочины машины. В дорожной аварии пострадали два человека и шесть легковых автомобилей, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Сотрудники полиции установили, что 34-летний водитель автомашины Freightliner при повороте потерял контроль над многотонной машиной, после чего она опрокинулась.

В массовом ДТП под Новосибирском погиб человек

Травмы головы получили 40-летний водитель автомашины Nissan Tiida и виновник аварии. Его госпитализировали.

Водитель тягача имеет водительский стаж 12 лет, в 2021 году его три раза привлекали за нарушения правил дорожного движения.

"Возбуждено административное производство по статье 12.24 КоАП РФ "Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего". Санкция статьи предусматривает ответственность от штрафа до лишения права управления транспортными средствами на срок до полутора лет", - отмечает пресс-служба регионального управления МВД.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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