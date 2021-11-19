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19.11.2021 03:44
Рубрика: Общество

Вуз Владивостка получил грант министерства на мастерские WorldSkills

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба ВГУЭС. Фото: Пресс-служба ВГУЭС.
Фото: Пресс-служба ВГУЭС.

Восемь новых мастерских по стандартам WorldSkills открылись во Владивостокском университете экономики и сервиса (ВГУЭС): "Облачные технологии", "Разработка виртуальной и дополненной реальности", "Сетевое и системное администрирование", "Электроника", "Туризм", "Администрирование отеля", "Технологии моды" и "Парикмахерское искусство". Об этом "РГ" сообщила пресс-служба вуза.

Вуз стал победителем конкурсного отбора Министерства просвещения РФ и получил финансирование на создание лабораторий из федерального бюджета и бюджета Приморья. Были вложены также средства партнеров и собственные средства вуза.

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По словам ректора университета Татьяны Терентьевой, участие в WorldSkills позволяет повысить качество образовательного процесса. Так 200 преподавателей ВГУЭС стали международными экспертами, и это ведет за собой уже совсем другой уровень преподавания.

- Мы участвуем во всех чемпионатах WorldSkills, выиграли 90 медалей, студенты ВГУЭС входят в состав Всероссийской сборной. В будущем году мы будем участвовать в мировом чемпионате, и это тоже успех, - говорит ректор.

Президент ВГУЭС, доктор экономических наук, профессор Геннадий Лазарев считает, что самое важное, чтобы движение WorldSkills стало массовым, чтобы к нему присоединялись не единицы и десятки, а сотни и тысячи людей.

На всех площадках начинаются учебные и практические занятия. В декабре во ВГУЭС состоятся демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills, также они станут площадками проведения финала V Национального межвузовского чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)".

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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