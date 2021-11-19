За сутки в России подтверждено 37 156 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 6,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 3371
- 2 Санкт-Петербург 2714
- 3 Московская область 1777
- 4 Самарская область 1764
- 5 Краснодарский край 903
- 6 Республика Крым 884
- 7 Нижегородская область 784
- 8 Воронежская область 748
- 9 Свердловская область 743
- 10 Красноярский край 707
- 11 Пермский край 697
- 12 Республика Башкортостан 677
- 13 Ростовская область 650
- 14 Саратовская область 636
- 15 Челябинская область 601
- 16 Иркутская область 594
- 17 Омская область 593
- 18 Смоленская область 577
- 19 Хабаровский край 570
- 20 Алтайский край 530
- 21 Ставропольский край 520
- 22 Ульяновская область 500
- 23 Волгоградская область 461
- 24 Брянская область 453
- 25 Архангельская область 442
- 26 Ленинградская область 428
- 27 Приморский край 416
- 28 Вологодская область 410
- 29 Липецкая область 406
- 30 Новосибирская область 400
- 31 Пензенская область 396
- 32 Тверская область 389
- 33 Оренбургская область 387
- 34 Кемеровская область 387
- 35 Калининградская область 384
- 36 Удмуртская Республика 379
- 37 Забайкальский край 368
- 38 Республика Коми 365
- 39 Курская область 346
- 40 Белгородская область 343
- 41 Орловская область 339
- 42 Севастополь 337
- 43 Тюменская область 334
- 44 Новгородская область 331
- 45 Владимирская область 320
- 46 Республика Карелия 295
- 47 Томская область 292
- 48 Ярославская область 285
- 49 Псковская область 284
- 50 Республика Саха (Якутия) 281
- 51 Республика Татарстан 267
- 52 Кировская область 266
- 53 Тульская область 263
- 54 Рязанская область 260
- 55 Астраханская область 259
- 56 Ханты-Мансийский автономный округ 254
- 57 Мурманская область 251
- 58 Республика Бурятия 245
- 59 Амурская область 229
- 60 Ивановская область 225
- 61 Курганская область 214
- 62 Тамбовская область 214
- 63 Калужская область 213
- 64 Костромская область 199
- 65 Республика Дагестан 189
- 66 Республика Хакасия 188
- 67 Республика Чувашия 169
- 68 Республика Мордовия 164
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 141
- 70 Республика Марий Эл 127
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 127
- 72 Чеченская Республика 110
- 73 Республика Северная Осетия-Алания 99
- 74 Республика Адыгея 97
- 75 Сахалинская область 93
- 76 Карачаево-Черкесская Республика 87
- 77 Республика Ингушетия 84
- 78 Республика Тыва 69
- 79 Республика Алтай 56
- 80 Камчатский край 45
- 81 Еврейская автономная область 44
- 82 Магаданская область 38
- 83 Республика Калмыкия 34
- 84 Чукотский автономный округ 21
- 85 Ненецкий автономный округ 17
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 257 068 случаев (+0,40%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Калмыкия 0,1%
- 2. Москва 0,18%
- 3. Камчатский край 0,21%
За последние сутки подтверждено 1 254 смерти:
- Москва 95
- Санкт-Петербург 77
- Краснодарский край 69
- Московская область 58
- Пермский край 43
- Ставропольский край 42
- Нижегородская область 41
- Ростовская область 36
- Волгоградская область 35
- Свердловская область 34
- Воронежская область 33
- Челябинская область 30
- Иркутская область 30
- Самарская область 29
- Красноярский край 29
- Республика Башкортостан 28
- Алтайский край 28
- Саратовская область 25
- Рязанская область 21
- Республика Крым 21
- Республика Коми 20
- Оренбургская область 20
- Республика Чувашия 19
- Пензенская область 18
- Вологодская область 15
- Брянская область 13
- Липецкая область 13
- Тамбовская область 13
- Тульская область 13
- Удмуртская Республика 13
- Тюменская область 13
- Забайкальский край 13
- Тверская область 12
- Севастополь 12
- Республика Хакасия 12
- Новосибирская область 12
- Омская область 12
- Ивановская область 11
- Ханты-Мансийский автономный округ 11
- Республика Саха (Якутия) 10
- Белгородская область 9
- Владимирская область 9
- Республика Дагестан 9
- Ульяновская область 9
- Курская область 7
- Мурманская область 7
- Псковская область 7
- Кабардино-Балкарская Республика 7
- Республика Мордовия 7
- Республика Татарстан 7
- Республика Бурятия 7
- Хабаровский край 7
- Калужская область 6
- Смоленская область 6
- Ярославская область 6
- Астраханская область 6
- Приморский край 6
- Архангельская область 5
- Калининградская область 5
- Кировская область 5
- Ленинградская область 4
- Республика Адыгея 4
- Томская область 4
- Сахалинская область 4
- Орловская область 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Республика Алтай 3
- Кемеровская область 3
- Республика Карелия 2
- Республика Марий Эл 2
- Еврейская автономная область 2
- Ненецкий автономный округ 1
- Республика Ингушетия 1
- Республика Тыва 1
- Камчатский край 1
За весь период по России умерло 261 589 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 37 004 человека:
- Москва 6562
- Санкт-Петербург 4425
- Московская область 2196
- Самарская область 1118
- Краснодарский край 912
- Республика Саха (Якутия) 892
- Республика Крым 881
- Ульяновская область 710
- Красноярский край 685
- Республика Башкортостан 679
- Пермский край 659
- Севастополь 611
- Челябинская область 602
- Омская область 601
- Ростовская область 594
- Тверская область 528
- Свердловская область 508
- Алтайский край 493
- Ставропольский край 489
- Саратовская область 486
- Нижегородская область 442
- Архангельская область 427
- Липецкая область 426
- Ленинградская область 422
- Калининградская область 400
- Брянская область 397
- Вологодская область 361
- Республика Хакасия 361
- Республика Татарстан 360
- Приморский край 342
- Удмуртская Республика 340
- Волгоградская область 337
- Белгородская область 330
- Иркутская область 323
- Оренбургская область 298
- Забайкальский край 292
- Мурманская область 284
- Хабаровский край 282
- Республика Карелия 281
- Астраханская область 281
- Кемеровская область 266
- Смоленская область 258
- Тульская область 257
- Псковская область 233
- Пензенская область 232
- Республика Бурятия 222
- Калужская область 196
- Тамбовская область 190
- Воронежская область 187
- Республика Коми 181
- Ханты-Мансийский автономный округ 170
- Тюменская область 161
- Ивановская область 156
- Республика Дагестан 155
- Курская область 154
- Кировская область 149
- Республика Чувашия 148
- Орловская область 147
- Костромская область 141
- Новгородская область 141
- Республика Мордовия 120
- Ярославская область 117
- Новосибирская область 107
- Республика Ингушетия 101
- Кабардино-Балкарская Республика 96
- Владимирская область 91
- Чеченская Республика 88
- Курганская область 86
- Рязанская область 82
- Ямало-Ненецкий автономный округ 81
- Республика Адыгея 76
- Сахалинская область 69
- Республика Северная Осетия - Алания 68
- Республика Тыва 61
- Республика Марий Эл 48
- Амурская область 48
- Карачаево-Черкесская Республика 47
- Еврейская автономная область 47
- Томская область 44
- Магаданская область 44
- Республика Алтай 38
- Республика Калмыкия 37
- Камчатский край 20
- Чукотский автономный округ 17
- Ненецкий автономный округ 10
За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 956 254.