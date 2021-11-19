За сутки в России подтверждено 37 156 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 6,5% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 3371

2 Санкт-Петербург 2714

3 Московская область 1777

4 Самарская область 1764

5 Краснодарский край 903

6 Республика Крым 884

7 Нижегородская область 784

8 Воронежская область 748

9 Свердловская область 743

10 Красноярский край 707

11 Пермский край 697

12 Республика Башкортостан 677

13 Ростовская область 650

14 Саратовская область 636

15 Челябинская область 601

16 Иркутская область 594

17 Омская область 593

18 Смоленская область 577

19 Хабаровский край 570

20 Алтайский край 530

21 Ставропольский край 520

22 Ульяновская область 500

23 Волгоградская область 461

24 Брянская область 453

25 Архангельская область 442

26 Ленинградская область 428

27 Приморский край 416

28 Вологодская область 410

29 Липецкая область 406

30 Новосибирская область 400

31 Пензенская область 396

32 Тверская область 389

33 Оренбургская область 387

34 Кемеровская область 387

35 Калининградская область 384

36 Удмуртская Республика 379

37 Забайкальский край 368

38 Республика Коми 365

39 Курская область 346

40 Белгородская область 343

41 Орловская область 339

42 Севастополь 337

43 Тюменская область 334

44 Новгородская область 331

45 Владимирская область 320

46 Республика Карелия 295

47 Томская область 292

48 Ярославская область 285

49 Псковская область 284

50 Республика Саха (Якутия) 281

51 Республика Татарстан 267

52 Кировская область 266

53 Тульская область 263

54 Рязанская область 260

55 Астраханская область 259

56 Ханты-Мансийский автономный округ 254

57 Мурманская область 251

58 Республика Бурятия 245

59 Амурская область 229

60 Ивановская область 225

61 Курганская область 214

62 Тамбовская область 214

63 Калужская область 213

64 Костромская область 199

65 Республика Дагестан 189

66 Республика Хакасия 188

67 Республика Чувашия 169

68 Республика Мордовия 164

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 141

70 Республика Марий Эл 127

71 Кабардино-Балкарская Республика 127

72 Чеченская Республика 110

73 Республика Северная Осетия-Алания 99

74 Республика Адыгея 97

75 Сахалинская область 93

76 Карачаево-Черкесская Республика 87

77 Республика Ингушетия 84

78 Республика Тыва 69

79 Республика Алтай 56

80 Камчатский край 45

81 Еврейская автономная область 44

82 Магаданская область 38

83 Республика Калмыкия 34

84 Чукотский автономный округ 21

85 Ненецкий автономный округ 17 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 257 068 случаев (+0,40%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия 0,1%

2. Москва 0,18%

3. Камчатский край 0,21% За последние сутки подтверждено 1 254 смерти: Москва 95 Санкт-Петербург 77 Краснодарский край 69 Московская область 58 Пермский край 43 Ставропольский край 42 Нижегородская область 41 Ростовская область 36 Волгоградская область 35 Свердловская область 34 Воронежская область 33 Челябинская область 30 Иркутская область 30 Самарская область 29 Красноярский край 29 Республика Башкортостан 28 Алтайский край 28 Саратовская область 25 Рязанская область 21 Республика Крым 21 Республика Коми 20 Оренбургская область 20 Республика Чувашия 19 Пензенская область 18 Вологодская область 15 Брянская область 13 Липецкая область 13 Тамбовская область 13 Тульская область 13 Удмуртская Республика 13 Тюменская область 13 Забайкальский край 13 Тверская область 12 Севастополь 12 Республика Хакасия 12 Новосибирская область 12 Омская область 12 Ивановская область 11 Ханты-Мансийский автономный округ 11 Республика Саха (Якутия) 10 Белгородская область 9 Владимирская область 9 Республика Дагестан 9 Ульяновская область 9 Курская область 7 Мурманская область 7 Псковская область 7 Кабардино-Балкарская Республика 7 Республика Мордовия 7 Республика Татарстан 7 Республика Бурятия 7 Хабаровский край 7 Калужская область 6 Смоленская область 6 Ярославская область 6 Астраханская область 6 Приморский край 6 Архангельская область 5 Калининградская область 5 Кировская область 5 Ленинградская область 4 Республика Адыгея 4 Томская область 4 Сахалинская область 4 Орловская область 3 Ямало-Ненецкий автономный округ 3 Республика Алтай 3 Кемеровская область 3 Республика Карелия 2 Республика Марий Эл 2 Еврейская автономная область 2 Ненецкий автономный округ 1 Республика Ингушетия 1 Республика Тыва 1 Камчатский край 1 За весь период по России умерло 261 589 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 37 004 человека: Москва 6562 Санкт-Петербург 4425 Московская область 2196 Самарская область 1118 Краснодарский край 912 Республика Саха (Якутия) 892 Республика Крым 881 Ульяновская область 710 Красноярский край 685 Республика Башкортостан 679 Пермский край 659 Севастополь 611 Челябинская область 602 Омская область 601 Ростовская область 594 Тверская область 528 Свердловская область 508 Алтайский край 493 Ставропольский край 489 Саратовская область 486 Нижегородская область 442 Архангельская область 427 Липецкая область 426 Ленинградская область 422 Калининградская область 400 Брянская область 397 Вологодская область 361 Республика Хакасия 361 Республика Татарстан 360 Приморский край 342 Удмуртская Республика 340 Волгоградская область 337 Белгородская область 330 Иркутская область 323 Оренбургская область 298 Забайкальский край 292 Мурманская область 284 Хабаровский край 282 Республика Карелия 281 Астраханская область 281 Кемеровская область 266 Смоленская область 258 Тульская область 257 Псковская область 233 Пензенская область 232 Республика Бурятия 222 Калужская область 196 Тамбовская область 190 Воронежская область 187 Республика Коми 181 Ханты-Мансийский автономный округ 170 Тюменская область 161 Ивановская область 156 Республика Дагестан 155 Курская область 154 Кировская область 149 Республика Чувашия 148 Орловская область 147 Костромская область 141 Новгородская область 141 Республика Мордовия 120 Ярославская область 117 Новосибирская область 107 Республика Ингушетия 101 Кабардино-Балкарская Республика 96 Владимирская область 91 Чеченская Республика 88 Курганская область 86 Рязанская область 82 Ямало-Ненецкий автономный округ 81 Республика Адыгея 76 Сахалинская область 69 Республика Северная Осетия - Алания 68 Республика Тыва 61 Республика Марий Эл 48 Амурская область 48 Карачаево-Черкесская Республика 47 Еврейская автономная область 47 Томская область 44 Магаданская область 44 Республика Алтай 38 Республика Калмыкия 37 Камчатский край 20 Чукотский автономный округ 17 Ненецкий автономный округ 10 За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 956 254. В России может появиться вакцина против индийского штамма коронавируса