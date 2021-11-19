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19.11.2021 11:15
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 37 156 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 37 156 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 6,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 3371
  • 2 Санкт-Петербург 2714
  • 3 Московская область 1777
  • 4 Самарская область 1764
  • 5 Краснодарский край 903
  • 6 Республика Крым 884
  • 7 Нижегородская область 784
  • 8 Воронежская область 748
  • 9 Свердловская область 743
  • 10 Красноярский край 707
  • 11 Пермский край 697
  • 12 Республика Башкортостан 677
  • 13 Ростовская область 650
  • 14 Саратовская область 636
  • 15 Челябинская область 601
  • 16 Иркутская область 594
  • 17 Омская область 593
  • 18 Смоленская область 577
  • 19 Хабаровский край 570
  • 20 Алтайский край 530
  • 21 Ставропольский край 520
  • 22 Ульяновская область 500
  • 23 Волгоградская область 461
  • 24 Брянская область 453
  • 25 Архангельская область 442
  • 26 Ленинградская область 428
  • 27 Приморский край 416
  • 28 Вологодская область 410
  • 29 Липецкая область 406
  • 30 Новосибирская область 400
  • 31 Пензенская область 396
  • 32 Тверская область 389
  • 33 Оренбургская область 387
  • 34 Кемеровская область 387
  • 35 Калининградская область 384
  • 36 Удмуртская Республика 379
  • 37 Забайкальский край 368
  • 38 Республика Коми 365
  • 39 Курская область 346
  • 40 Белгородская область 343
  • 41 Орловская область 339
  • 42 Севастополь 337
  • 43 Тюменская область 334
  • 44 Новгородская область 331
  • 45 Владимирская область 320
  • 46 Республика Карелия 295
  • 47 Томская область 292
  • 48 Ярославская область 285
  • 49 Псковская область 284
  • 50 Республика Саха (Якутия) 281
  • 51 Республика Татарстан 267
  • 52 Кировская область 266
  • 53 Тульская область 263
  • 54 Рязанская область 260
  • 55 Астраханская область 259
  • 56 Ханты-Мансийский автономный округ 254
  • 57 Мурманская область 251
  • 58 Республика Бурятия 245
  • 59 Амурская область 229
  • 60 Ивановская область 225
  • 61 Курганская область 214
  • 62 Тамбовская область 214
  • 63 Калужская область 213
  • 64 Костромская область 199
  • 65 Республика Дагестан 189
  • 66 Республика Хакасия 188
  • 67 Республика Чувашия 169
  • 68 Республика Мордовия 164
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 141
  • 70 Республика Марий Эл 127
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 127
  • 72 Чеченская Республика 110
  • 73 Республика Северная Осетия-Алания 99
  • 74 Республика Адыгея 97
  • 75 Сахалинская область 93
  • 76 Карачаево-Черкесская Республика 87
  • 77 Республика Ингушетия 84
  • 78 Республика Тыва 69
  • 79 Республика Алтай 56
  • 80 Камчатский край 45
  • 81 Еврейская автономная область 44
  • 82 Магаданская область 38
  • 83 Республика Калмыкия 34
  • 84 Чукотский автономный округ 21
  • 85 Ненецкий автономный округ 17

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 257 068 случаев (+0,40%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Республика Калмыкия 0,1%
  • 2. Москва 0,18%
  • 3. Камчатский край 0,21%
За последние сутки подтверждено 1 254 смерти:
  1. Москва 95
  2. Санкт-Петербург 77
  3. Краснодарский край 69
  4. Московская область 58
  5. Пермский край 43
  6. Ставропольский край 42
  7. Нижегородская область 41
  8. Ростовская область 36
  9. Волгоградская область 35
  10. Свердловская область 34
  11. Воронежская область 33
  12. Челябинская область 30
  13. Иркутская область 30
  14. Самарская область 29
  15. Красноярский край 29
  16. Республика Башкортостан 28
  17. Алтайский край 28
  18. Саратовская область 25
  19. Рязанская область 21
  20. Республика Крым 21
  21. Республика Коми 20
  22. Оренбургская область 20
  23. Республика Чувашия 19
  24. Пензенская область 18
  25. Вологодская область 15
  26. Брянская область 13
  27. Липецкая область 13
  28. Тамбовская область 13
  29. Тульская область 13
  30. Удмуртская Республика 13
  31. Тюменская область 13
  32. Забайкальский край 13
  33. Тверская область 12
  34. Севастополь 12
  35. Республика Хакасия 12
  36. Новосибирская область 12
  37. Омская область 12
  38. Ивановская область 11
  39. Ханты-Мансийский автономный округ 11
  40. Республика Саха (Якутия) 10
  41. Белгородская область 9
  42. Владимирская область 9
  43. Республика Дагестан 9
  44. Ульяновская область 9
  45. Курская область 7
  46. Мурманская область 7
  47. Псковская область 7
  48. Кабардино-Балкарская Республика 7
  49. Республика Мордовия 7
  50. Республика Татарстан 7
  51. Республика Бурятия 7
  52. Хабаровский край 7
  53. Калужская область 6
  54. Смоленская область 6
  55. Ярославская область 6
  56. Астраханская область 6
  57. Приморский край 6
  58. Архангельская область 5
  59. Калининградская область 5
  60. Кировская область 5
  61. Ленинградская область 4
  62. Республика Адыгея 4
  63. Томская область 4
  64. Сахалинская область 4
  65. Орловская область 3
  66. Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  67. Республика Алтай 3
  68. Кемеровская область 3
  69. Республика Карелия 2
  70. Республика Марий Эл 2
  71. Еврейская автономная область 2
  72. Ненецкий автономный округ 1
  73. Республика Ингушетия 1
  74. Республика Тыва 1
  75. Камчатский край 1

За весь период по России умерло 261 589 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 37 004 человека:
  1. Москва 6562
  2. Санкт-Петербург 4425
  3. Московская область 2196
  4. Самарская область 1118
  5. Краснодарский край 912
  6. Республика Саха (Якутия) 892
  7. Республика Крым 881
  8. Ульяновская область 710
  9. Красноярский край 685
  10. Республика Башкортостан 679
  11. Пермский край 659
  12. Севастополь 611
  13. Челябинская область 602
  14. Омская область 601
  15. Ростовская область 594
  16. Тверская область 528
  17. Свердловская область 508
  18. Алтайский край 493
  19. Ставропольский край 489
  20. Саратовская область 486
  21. Нижегородская область 442
  22. Архангельская область 427
  23. Липецкая область 426
  24. Ленинградская область 422
  25. Калининградская область 400
  26. Брянская область 397
  27. Вологодская область 361
  28. Республика Хакасия 361
  29. Республика Татарстан 360
  30. Приморский край 342
  31. Удмуртская Республика 340
  32. Волгоградская область 337
  33. Белгородская область 330
  34. Иркутская область 323
  35. Оренбургская область 298
  36. Забайкальский край 292
  37. Мурманская область 284
  38. Хабаровский край 282
  39. Республика Карелия 281
  40. Астраханская область 281
  41. Кемеровская область 266
  42. Смоленская область 258
  43. Тульская область 257
  44. Псковская область 233
  45. Пензенская область 232
  46. Республика Бурятия 222
  47. Калужская область 196
  48. Тамбовская область 190
  49. Воронежская область 187
  50. Республика Коми 181
  51. Ханты-Мансийский автономный округ 170
  52. Тюменская область 161
  53. Ивановская область 156
  54. Республика Дагестан 155
  55. Курская область 154
  56. Кировская область 149
  57. Республика Чувашия 148
  58. Орловская область 147
  59. Костромская область 141
  60. Новгородская область 141
  61. Республика Мордовия 120
  62. Ярославская область 117
  63. Новосибирская область 107
  64. Республика Ингушетия 101
  65. Кабардино-Балкарская Республика 96
  66. Владимирская область 91
  67. Чеченская Республика 88
  68. Курганская область 86
  69. Рязанская область 82
  70. Ямало-Ненецкий автономный округ 81
  71. Республика Адыгея 76
  72. Сахалинская область 69
  73. Республика Северная Осетия - Алания 68
  74. Республика Тыва 61
  75. Республика Марий Эл 48
  76. Амурская область 48
  77. Карачаево-Черкесская Республика 47
  78. Еврейская автономная область 47
  79. Томская область 44
  80. Магаданская область 44
  81. Республика Алтай 38
  82. Республика Калмыкия 37
  83. Камчатский край 20
  84. Чукотский автономный округ 17
  85. Ненецкий автономный округ 10

За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 956 254.

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